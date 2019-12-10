«Погрози, переслідування і страх»: Стаття в ЗМІ принесла росіянину тільки біди

Багато хто мріє опинитися на перших шпальтах газет, стати героєм сюжетів і бути в центрі подій, проте небагато розуміють реальну ціну популярності в такому тісному світі, як наш. А що якщо людина став героєм перших шпальт мимоволі?

Загалом, хочеться почати з того, що перебуваю в тихому шоці від дій відомого петербурзького видання «Фонтанка» та її роботяги Олександра Єрмакова, гордо називає себе журналістом, і з-за якого тепер простому жителю Брянська може загрожувати небезпека.

Не так давно «журналіст» Єрмаков опублікував статтю-розслідування, в якій розповідається про якийсь Роман Нехаеве – учасника бойових дій у Чечні, в Сирії, і, що важливо, безпосереднього учасника страти сирійця, спаленого в одному з районів Дейр-ез-Зора.

У матеріалі «Фонтанки» є все: розмова, скріншоти листування і багато іншого, що прямо або побічно змушує повірити в правдивість статті, але, на жаль, повірити в яку можуть тільки ті, хто в 2019 році вірить у Кашпіровського, фінансові піраміди і реальність шоу «Битва екстрасенсів».

По-перше, потрібно сказати, що Роман Нехаєв – це реальна людина, реальний житель Брянська 39-ти років від народження. По-друге, все інше у статті Єрмакова – маячня сивої кобили: замість запису розмови наводиться стенограма, а на зустріч з самим героєм сюжету журналісти так і не приїхали, хоча в «діалозі» співрозмовник був готовий зустрітися.

По-третє, ніякої розмови між Єрмаковим і Нехаевым не було. Це підтвердив особисто герой статті в персональному інтерв’ю «Федеральному агентству новин», де розповів про свою реальну роботу в дитячому центрі традицій і поїздках за кордон, а головний редактор «Фонтанки» Олександр Горшков підтвердив неможливість існування двох Русланів Нехаевых в Брянську. Це ставить під сумнів не тільки роботу конкретно взятого співробітника видання, але і всього ЗМІ в цілому, яке женеться за хайпи.

Ось тут і починається найцікавіше: справжній Нехаєв, дав інтерв’ю «ФАНу», має намір подати на петербурзьку газетку в суд з позовом про наклеп, але ось невдача – Руслан зіткнувся з нав’язливим присутністю сторонніх осіб навколо себе після того, як вийшло інтерв’ю-спростування. Ці самі особи ходять за ним і його сім’єю по п’ятах, що, погодьтеся, не зовсім в’яжеться з розуміємо «комфорту» і «відчуття захищеності».

Як коментує те, що відбувається сам автор нещасливої статті Єрмаков, з них нічого не візьмеш:

«Фонтанка» не має ніякого відношення до зіпсованої долю Руслана Нехаєва», — наголошує працівник видання, і звинувачує в усьому інтерв’ю «ФАН», після якого і почалося переслідування.

Тобто, слідуючи логіці журналіста, якщо б людина не дав інтерв’ю і не назвав фігурально автора опусу «брехуном і редискою», то нічого б цього не було? Ну, тут мої повноваження всі: фактично визнати себе винним у протизаконній діяльності – це треба бути «розумною», і без лапок це слово не вживати.