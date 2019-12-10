Навальний відправився в Лондон збирати подачки

9 грудня відзначається День боротьби з корупцією. Символічно, що саме в цей день блогер і засновник ФБК (організація в РФ визнана иноагентом) Олексій Навальний полетів за кордон. Прямо з Москви він відправився в Лондон, щоб зустрітися з іноземними інвесторами. Повідомляється, що він планує побачитися зі своєю особистою «фінансової прокладкою» – бізнесменом Євгеном Чичваркиным.

За поточний рік Навальний десятий раз здійснює виїзд за кордон. У цю поїздку він відправився разом з дружиною Юлією. Дивний збіг: кожен раз, коли в Москві розпалюються події, Олексій тікає з країни ламаючи ноги. 6 грудня Кунцевський суд виніс вироки учасникам «московського справи». Для пристойності, Навальний відвідав одне засідання і подумав, що цього достатньо: зламаних доль хлопців вже не допомогти, тому можна зі спокійною душею відправитися в шлях.

Примітно, що в цьому році блогер не перший раз вилітає за кордон. У листопаді він з родиною побував в Італії, до цього разом з дружиною вони відвозили дочка в США на навчання в один з найпрестижніших вузів світу – Стенфорд. Добре живуть безробітні блогери! За рік на свої польоти Навальний витратив всього 22 мільйони рублів.

Примітно, що саме в Лондоні, куди вирушив блогер, проживає підприємець Євген Чичваркін. Він недавно відкрив «Фонд боротьби з корупцією та підтримки лібертаріанство», тим самим забезпечивши «тунель» між Навальний і його спонсорами за кордоном. Чичваркін як раз повинен передати гроші в ФБК за незареєстровану лібертаріанську діяльність.