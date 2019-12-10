Голова районної адміністрації Криму загинула у страшній ДТП

В результаті ДТП на 7-му км регіональної траси Чорноморське–Євпаторія загинули чотири людини. У їх числі опинилася глава Чорноморського району Криму Людмила Глушко, повідомляє телеканал РЕН ТВ з посиланням на регіональний главк МВС.

За даними правоохоронців, сталося лобове зіткнення легковиків KIA Sportage і Ford Focus. В даний час обставини аварії встановлюються.На місце ДТП виїхали наряди ДАІ. На місці події вживаються всі заходи щодо організації вільного проїзду учасників дорожнього руху», — зазначається на сайті ГУ МВС у Криму.

2 грудня повідомлялося, що Державтоінспекція Росії прогнозує збільшення рівня смертності на дорогах країни. Про це заявив заступник глави ГИБДД Олег Понарьин на семінарі по забезпеченню безпеки дорожнього руху.