Екс-нападник збірної України став героєм матчу в Туреччині (відео)

Український форвард “Кайсеріспора” Артем Кравець забив переможний гол в грі турецької “Суперліги. Повідомляє сайт Sportanalytic.com.

В матчі 14 туру проти “Різеспора” Миколи Морозюка наш нападник вразив ворота суперника на 9-ій хвилині зустрічі В підсумку його команда святкувала мінімальну домашню перемогу.

Додамо, в поточному сезоні на рахунку Кравця 2 голи в 3 матчах.

: sportanalytic.com

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