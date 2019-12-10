Настя Каменских избавилась от игривых кудряшек

Украинская артистка Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK удивила подписчиков новым образом. Звезду теперь не узнать.

После ухода из проекта “Потап и Настя” украинская певица начала во всю экспериментировать с образами, в частности сценическими. Нужно признать, у нее неплохо получалась удивлять этим общественность и привлекать к себе внимание. На этот раз звезда решилась на большее и распрощалась со своими знаменитыми кудряшками.

Поклонники не могут поверить, что Каменских смогла расстаться со своими роскошными кудрями. Они считают, что знаменитость со старой прической выглядит более эффектной.

Несмотря на то, что от природы волосы Насти черные и вьющиеся, певица выглядит отлично зачастую с почти что любой прической и с любым цветом волос.

Звезда сама поинтересовалась у своей аудитории насчет того, нравится ли им ее новый внешний вид. Большинство положительно отреагировали на этот необычный образ артистки.

: hyser.com.ua