В Антарктиці зник літак з 38 людьми: що з ним могло статися

Чилійський військовий транспортний літак C-130 Hercules з 38 людьми на борту зник в Антарктиці, повідомили у вівторок зранку військово-повітряні сили Чилі. Згодом чилійська влада заявила, що літак “розбився”.

Припускають, що у нього могло закінчитися паливо, однак офіційних версій поки що немає.

Втратили зв’язок

Транспортник вилетів з міста Пунта-Аренас, що на півдні Чилі, й за годину зв’язок з ним втратили.

На його борту було 17 членів команди та 21 пасажир, що летіли до головної чилійської бази в Антарктиці “Президент Едуардо Фрей Монталва” (інша назва – “Фрей”) на острові Кінг Джордж.

Рятувально-пошукова операція триває.

У військово-повітряних силах Чилі відзанчають, що під час польоту зниклий літак не подавав жодних сигналів біди.

Там також припускають, що у транспортника могло закінчитися пальне й він змушений був здійснити екстрену посадку.

Контакт з ним втратили, коли літак був над Протокою Дрейка – між південним кінцем Південної Америки та Південними Шетландськими островами, що біля узбережжя Антарктиди.

Тож, ймовірно, літак сідав на воду.

Протока Дрейка відома своїми суворими погодними умовами, однак чилійські військові відзначають, що на час польоту погода була нормальною.

Чилійська влада не втрачає надії знайти когось живим. Пошуки ведуться на ділянці радіусом 96 км навколо точки, де втратили контакт з “Геркулесом”.

Задіяно авіацію, а військовий флот, а також чотири приватні судна, які там перебували на момент катастрофи.

: bbc.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.