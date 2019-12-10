Нинішній нормандський саміт був першим і останнім з участю Зеленського — прогноз

Зустріч у Парижі, очікувано, закінчилася нічим. Сторони обмінялися спільними, нічим не зобов’язуючими заявами, домовилися домовлятися, а Зеленський пообіцяв імплементувати формулу Штайнмайера до Конституції, хоча по самій формулі немає компромісу, що перетворює його обіцянку в профанацію.

Сміливіше виявилася традиційно консервативна А. Меркель, яка сказала, що Мінські угоди — це «не закостеніла догма і сторони могли б надати їм більшої еластичності». Свіжо, але безрезультатно.

Такі оцінки висловив сьогодні політичний та економічний експерт Андрій Головачов.

У зв’язку з цим виникає цікаве питання: «чи Знали всі учасники саміту, що зустріч не дасть ніякого прогресу?»

Відповідь: «Звичайно знали! Ще в період підготовки саміту сторони вже розуміли, що ніяких проривів не буде. Більше того, всі учасники відмінно усвідомлюють, що Мінські угоди і формула Штайнмаєра — це мертві документи, які не допоможуть вирішити конфлікт на Донбасі. Коротка, чисто протокольна зустріч Путіна і Зеленського лише підтверджує цей висновок».

Тоді в чому був сенс саміту?

Відразу ж відкинемо всякі наївні пояснення на кшталт:

— Меркель і Макрон хотіли вивести Зеленського на прямі контакти з Путіним. І що? Зеленський погодиться приєднати ЛДНР на правах конфедерації і тим самим викликати хвилю потужного сепаратизму на заході України чи взагалі зловити громадянську війну? Наївно так думати. А на інші умови повернення ЛДНР Путін не згоден.

— Всі сторони хотіли ближче познайомитися з Зеленським і, що називається, з перших рук дізнатися про його погляди на проблему ЛДНР. Теж наївне пояснення. Всі розуміють, що у Зеленського немає ніяких поглядів, він не є людиною-місією. Зеленський — це тимчасова, випадкова прохідна фігура, який просто лавірує між усіма, щоб утриматися у влади якомога довше. Всі сторони також розуміють, що через рік рейтинг Зеленського буде не вище 20% і політично він стане імпотентом.

— Натиснути на недосвідченого Зеленського і примусити його виконувати Мінські угоди і формулу Штайнмайера, враховуючи що у Зеленського зараз є більшість у ВР. Наївно. Поки Україну контролюють США, ні Німеччина, ні Франція , ні тим паче Росія не в змозі примусити Україну ні до чого. Приїзд в Київ чиновників Держдепу напередодні саміту був дуже промовистим.

— Макрон і Меркель — наївні диваки, які не розуміють розклад. Це пояснення для ідіотів.

Так в чому тоді був сенс зустрічі, якщо всі сторони заздалегідь знали, що ні про що домовитися неможливо?

Відповідь очевидна: » Виграти час».

Тут доречно провести аналогію з Мюнхенською угодою 1938 р. І Даладьє і Чемберлен прекрасно розуміли , що війна з Гітлером неминуча і, даючи «добро» на анексію Німеччиною Судетів, обидва всього лише намагалися виграти час, щоб підготуватися свої країни до війни.

Той же Даладьє, коли повернувся в Париж і зустрів тріумфуючі натовпи французів, які були впевнені? що він приніс їм мир, сказав своєму синові: » Наївні, вони не розуміють, що війна з Гітлером неминуча? і вона буде не пізніше, ніж через рік»/ Так і сталося!

І Чемберлен, потрясаючи в Лондоні особливим угодою з Гітлером, урочисто проголосив: » Я приніс вам мир». І почав … негайно готуватися до війни. Він змушений був підписати Мюнхенська угода, щоб виграти час, тому що Англія була готова війні у вересні 1938 р.

Але для чого потрібен час Меркель, Макрону, Путіну і Зеленському?

Дуже коротко:

Меркель: Закінчити будівництво Північного потоку -2 і вийти із залежності від транзиту російського газу через територію України. При цьому Німеччина виходить з припущення, що війна між Росією і Україною (США + Польща) неминуча.

Макрон: У Франції почався колапс держави загального добробуту, і Макрон розуміє, що протягом найближчих 2-3 років він буде змушений займатися тільки внутрішніми проблемами і боротися за своє політичне виживання.

Путін: Закінчити будівництво СВ – 2 , окупацію Азовського моря, взяття під повний контроль Білорусі, мілітаризацію Криму, нейтралізацію Молдови, фрагментацію ЄС. Мета: підготовка до бліц-війни з Україною( США) і освіта Новоросії за її підсумками.

Зеленський( США) : Виграш часу для проведення реформ та підготовки до війни.

Провівши саміт у Парижі, всі сторони дали собі тимчасовий перепочинок ще на один рік, протягом якого всі будуть декларувати свою відданість непрацюючим Мінськими угодами і формулою Штайнмайера.

Цинізм? Звичайно! Але вся міжнародна дипломатія побудована на цинізм і лицемірство. Такі правила гри.

Через рік масштабні бойові дії на Донбасі відновляться.

Як я і прогнозував, нинішній нормандський саміт був першим і останнім з участю Зеленського.

***

Тобто, з урахуванням, що вчора було оголошено наступний нормандський саміт на квітень 2020 року, Зеленський позбудеться влади, на думку Головачова, протягом найближчих чотирьох місяців?..

Прогноз короткостроковий і сміливий.

economics-prorok.com