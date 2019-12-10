Замкнула двері і втекла: спливли страшні деталі пожежі в одеському коледжі

Після смертельнї пожежі в одеському коледжі поліція має намір оголосити про підозру кільком особам, які є співробітниками навчального закладу.

Як повідомляє “Думська”, директора коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любов Кочергу, а також одну з її підлеглих – завідуючу відділенням на прізвище Т. притягнуть до відповідальності за частиною 2 ст. 270 КК (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки).

У поліції впевнені, що завідувачка могла запобігти катастрофічний розвиток подій, але з якихось причин не захотіла цього робити.

“Почалося все на третьому поверсі, в кабінеті 9 завідуючої відділенням. З ранку вона і інші керівники були на нараді у директора. Потім жінка підійшла до свого кабінету, відкрила двері і побачила дим. Парував подовжувач під підвіконням, до якого були підключені комп’ютер і принтер . Вона могла запобігти трагедії, висмикнувши вилку з розетки, але замість цього просто замкнула двері на ключ і побігла шукати директора. Запанікувала. Злякалася відповідальності. Пошуки директора затягнулися, пожежної сигналізації в навчальному закладі не було, ев акуацію ніхто не організовував. У деяких аудиторіях студентів навіть не сповістили про те, що відбувається …” – зазначає джерело видання в поліції.