Жена Монатика показала фигуру в новом стильном образе

Супруга звезды продемонстрировала аппетитные формы

Супруга знаменитого украинского певца Димы Монатика, Ирина, поделилась новым снимком из США

В кадре красотка позирует посреди улицы, с многочисленными экранами, пишет Рoliteka.net. Позади Ирины виднеются небоскребы. Девушка улыбается и выглядит счастливой.

На жене певца – коричневое пальто, черные брюки и кроссовки. Ирина выглядит стильно и очень красиво.

“Верю, что мы засияем 🙏🏽🙏🏽🙏🏽”, – написала супурга Монатика.

За несколько минут пост женщины собрал более 700 лайков и много комментариев.

“Ярко!!!!🔥🔥🔥”, “По любому ✨✨✨”, “Люблю 🖤”, “Уже”, “Так и будет ❤️🙏🙏🙏”, – написали пользователи сети.

: politeka.net