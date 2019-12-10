Французские полицейские набросились на активистку Femen

Активистка проверила на прочность французских полицейских, они не удержались

В столице Франции начался нормандский саммит, лидеры стран уже прибыли на место переговоров – в Елисейский дворец. Улицы города были перекрыты для автотранспорта, но это не помешало людям гулять и наблюдать за подготовкой. Украинские активисты прибыли в Париж, чтобы высказать свое видение ситуации. Среди них оказались и девушки из известного обществу движения Femen.

Они попытались обратить внимание мировой общественности на войну России против Украины на Донбассе. Одна из девушек разделась до пояса и выскочила на проезжую часть с криком “Stop Putin’s Wars”. Осуществить свои дальнейшие действия украинке не дали французские полицейские. Они смело набросились на изящную девушку и повалили ее на асфальт. Один из полицейских накрыл ее свои телом. Данный инцидент попал на видео и уже стал хитом дня.

В комментариях пользователи соцсетей пошутили и даже позавидовали этому полицейскому и даже отметили, что представительница организации Femen не так мечтала “оказаться под мужиком”. Также пользователи решили, что у полицейских слишком эмоциональная работа кидаться на таких девушек. Ну а другие подумали, что правоохранитель не смог удержаться и бросился в объятия красивой девушки.

Активистка Femen разделась перед Елисейским дворцом

Кажется мы стали забывать как выглядит настоящий перформанс. Полуголая Девушка выбежала на дорогу с криками “Stop Putin’s Wars”. Полицейские мгновенно среагировали и устроили обнимашки. pic.twitter.com/XlbeSfQwSb

— Віталій Барабаненко (@baraban088) 9 грудня 2019 р.

: akcenty.com.ua