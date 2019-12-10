Американський спосіб життя: основні аспекти

У цій статті ми спробуємо поглянути на життя американців зсередини, не претендуючи на всеосяжний огляд, альо наведемо факти, які на нашу думку будуть цікаві українському читачеві.

Особливості особистих і ділових відносин

Сімейні цінності. Політики-консерватори дуже люблять розмірковувати на ці тими, та у кожного є власне уявлення про це. Але спільним є велика увага до дітей. Кожна іграшка проходити спеціальну експертизу, яка перевіряє її безпеку та відповідність інструкції. У каталогах місцевих компаній представлені різноманітні ігрові моделі. Рекомендуємо звернути увагу на колекцію машинок-трансформерів, виготовлених під брендом Screechers Wild. З 2019 року цю продукція поставляється в Україну. Особливість іграшок Screechers Wild полягає в тому, що смороду роблять кульбіт на 360 градусів і перетворюються в тварину, наприклад, у динозавра. Пропоновані автомобілі стали не тільки дитячою іграшкою, а й об’єднання об’єктом колекціонування. Машинки Screechers Wild їздять на будь-якому твердому покритті, тому дорослі та діти можуть влаштовувати веселі змагання не тільки вдома, але і в парку або у дворі.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Ставлення до життя. Американці завжди позитивно налаштовані. У них не прийнято скаржитися або демонструвати свій поганий настрій. Типовий співробітник повинний випромінювати оптимізм і завжди буті готуємо до підкорення нових професійних вершин.

Сильна корпоративна етика. Ділові відносини будуються на взаємній повазі. Керівник не буде публічно вичитувати недбайливого співробітника. Можливо, комусь таке ділове життя здається нудним, адже в ньому немає явних угруповань і відкритого протистояння між новачками та досвідченими фахівцями. Хоча, звичайно, винятки з цього правила зустрічаються.

Вміння розділяти роботу та особисте життя. Багато пишуть про неймовірну працездатность американців, але вони не зациклюються на роботі. Тут не заведено в пізній годину дзвонити колезі, щоб обговорити ділові моменти минулого дня.

Тими розмов. На роботі не слід говорити про релігію, політику, а також обговорювати керівництво. Особистих тим можна торкатися лише з ініціативи співрозмовника. Досить поширенІ розмови про їжу (що нове спробував або приготував сам). Найпопулярнішим є обговорення спортивних подій, а також серіалів, шоу або кінофільмів.

Самостійність. Ця рису виховується з раннього дитинства і у світові дорослішання без неї не обійтися. Наприклад, викладач не буде затримуватися після зайняти, щоб додатково займатися з тімі, хто не засвоїв матеріал. Вчіться ставити питання по ходу пояснення, або потім самі розбирайтеся в темі. На новій роботі вам проведуть вступний інструктаж, альо опікати новачка або приділяти йому особливу увагу ніхто не буде.

Сподіваємося, що цей короткий огляд буде корисний тим, хто цікавиться ментальними особливостями американців.

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