Путін водить світ за ніс — Bild

«Коли в понеділок обидва президента вперше сіли за один стіл, атмосфера була холодною», — пише німецький таблоїд Bild про зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського в рамках переговорів у «нормандському форматі» в Парижі.

Про це передає сьогодні Inopressa.

«При цьому у них є багато спільного, — зазначає журналіст Філіп П’ятов. — Їх імена, скромне зростання (без малого 1,7 м), юридична освіта, політична кар’єра з нічого».

«Двох президентів об’єднує ще дещо: обидва є талановитими акторами. Різниця в тому, що Зеленський показує свою майстерність у театрах і на кіноекранах, а Путін віддає перевагу іншу сцену: світову політику».

«Шеф Кремля роками водить світ за ніс. Наш канцлер Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон стають, як у понеділок в Парижі, статистами», — йдеться в статті.

«Реальність: протягом п’яти років Росія розпалює війну Україні.

Спочатку в рамках секретної операції вона захопила півострів Крим, потім з танками і війська вторглися на схід України. (…)

Брехня Путіна: шеф Кремля донині заперечує, що Росія взагалі бере участь у війні в Україні».

«Мова йде про повний відвід московських військ з окупованого Донбасу і передачу Україні контролю над кордоном», — зазначив у інтерв’ю з виданням посол України у ФРН Андрій Мельник.

Вбивство в Тіргартені

«Реальність: у справі про вбивство Берліні громадянина Грузії генеральний прокурор веде слідство проти росіянина. Згідно з підозрою, заарештований 54-річний Вадим Красіков діяв на замовлення Кремля. (…)

Брехня Путіна: як у випадку з замахом на отруєння екс-агента Сергія Скрипаля недалеко від Лондона або у випадку зі збитим літаком MH17 (298 загиблих) Кремль є всі докази як антиросійську теорію змови».

«Якщо Росія нібито ніяк не пов’язана зі злочином, то в її інтересах з’ясувати можливий зв’язок державних органів з убивством», — підкреслив в розмові з Bild Костянтин Куле з партії Вдп.

Допінговий скандал

«Реальність: для моделі правління Путіна, заснованої на псевдоуспіхи, перемоги на спортивних змаганнях необхідні. Проте обман і приховування були викриті, Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) відсторонило Росію від чемпіонатів світу та Олімпійських ігор на чотири роки.

Брехня Путіна: прем’єр-міністр Дмитро Медведєв очорнює ВАДА як частина великої змови».

Штефан Майєр (ХСС), який займає посаду держсекретаря при міністрі внутрішніх справ, похвалив ВАДА за «логічне рішення». «Воно, за його словами, «пропорційно колосального масштабу російського державного допінгу», — передає Bild.