Померла солістка легендарних Roxette

Стало відомо про смерті соліста відомої шведської групи Roxette Марі Фредрікссон.

Як повідомило шведське видання SVT, причиною стала тривала хвороба. «З великим сумом ми повинні оголосити, що один із наших найбільших і найулюбленіших художників пішов. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня через повернулася хвороби», — пише Марі Димберг, прес-секретар і менеджер Roxette і Golden Times в прес-релізі.

Марі Фредрікссон захворіла в 2002 році, коли вона перенесла пухлина головного мозку. Проте в 2010 році вона знову почала виступати з Roxette та проводила світові турне.

На смерть Фредрікссон відреагував її старий друг і співзасновник Roxette Пер Гессле.

«Час летить так швидко. Таке відчуття, що зовсім недавно ми з Марі сиділи в моїй маленькій квартирі в Хальмстаді і ділилися мріями. І як фантастично все склалося! Дякую Марі, дякую за ВСЕ. Ти була по-справжньому унікальним музикантом, співаком на рівні, який ми навряд чи коли-небудь знову відчуємо. Ти розмалювала мої чорно-білі пісні самими красивими квітами. Ти була моїм прекрасним другом більше сорока років. Я гордий і щасливий, що отримав від тебе так багато часу, таланту, тепла, щедрості і гумору. Вся моя любов тобі і твоїй родині. Світ ніколи не буде колишнім», — сказав він у коментарі шведському виданню.

Фото з останніх концертів Марі в 2015 році

Фото з останніх концертів Марі в 2015 році

Фото з останніх концертів Марі в 2015 році

Фото з останніх концертів Марі в 2015 році

Група Roxette початку існування в 1986 році. Марі Фредрікссон заснувала її разом з тоді вже відомим у Швеції музикантом Пера Гессле. Фредрікссон грала в ній з перервами до 2015 року, коли все ж вирішила піти зі сцени. Імовірно, причиною стала хвороба. За ці роки музиканти отримали 8 номінацій на Греммі, вигравши дві нагороди в 1991 році.