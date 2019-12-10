Паризький саміт: Зеленський впевнено пройшов по мінному полю, створеному Порошенко — політолог

В черговий раз стало зрозуміло, що всі наші сьогоднішні проблеми — кордону під контролем РФ, вимога провести вибори в ОРДЛО, відсутня безпеку, на яких жорстко спекулює РФ — закладені в Мінських угодах, які так наполегливо просував і хвалив Порошенко…

«Нічого на виході. Важко за форматом. Глухий кут за підсумками». Є тільки невеликі зрушення по газу і обміну полоненими. Такі ключові підсумки зустрічі нормандської четвертки.

Таку думку озвучив сьогодні у Фейсбуці політолог Михайло Подоляк.

Цілком собі… вагомий результат. І дуже корисний насправді.

Сторони зовсім не здивували, крім Зеленського. Мляві й байдужі європейці. Передбачуваний росіянин. А ось Зеленський виявився набагато чіткіше і жорсткіше, ніж його попередник. Що, до речі, неприємно збентежило співрозмовників, які всерйоз вважали, що ось зараз те вони і отримають всі бажані плюшки…

Висновки? Дуже хороші.

Ми нікуди не падаємо. У нас є нормальна команда і добре окреслені переговорні позиції. Зеленський зіграв незвично і… професійно Він виявився цілком добре підготовленим в інформаційному і тактичному плані. Психологічно теж.

Його не втомлювали розмови, і він готовий був розмовляти стільки, скільки знадобиться. Прекрасно розумів справжні розклади і приховані мотиви сторін. Мав цілком чіткі підрядники з розписаними різними сценаріями.

І треба визнати, що ВА був відмінно упакований експертизою та експертними оцінками. На відміну від його попередника, який завжди ініціативно феєрив і фонтанував дурницями, а тому і навернув стільки негативу…

Колективна Європа (в особі втомлених Макрона і Меркель) відразу відповзла і відсторонилася. Жодних ініціатив і ніякої реальної зацікавленості, що цілком очікувано. Її влаштовує виключно відсутність будь-яких «гарячих військових фаз», масової міграції і виключно хороші домовленості щодо транзиту газу. Решта — як лобісти ляжуть. Санкції або не/санкції — все одно…

Російська сторона грає в звичну гру — ті ж понти і загрози, що і кілька років тому, тільки пихи менше і втоми більше…

Ну і головне. Як завжди швидко з’ясувалося, що наші «патріоти» зі своїми «червоними лініями», капитуляциями — звичайні крикливий панікери і типові «корисні ідіоти», переевшие примітивної пропаганди і просто перекладають власні страхи на інших людей. Тобто на місці Зеленського ці хлопці, безсумнівно, б так і вчинили — під гучний спів гімну злилися б, віддали ініціативу, розміняли б свої плюси на мінуси і взагалі швидко б впали в транс під важким поглядом Путіна). Але потім, повернувшись на побитих собак назад у Київ, кричали б про Велику перемогу і провели кілька спільних молельнею на славу переговірників)…

А тепер серйозно. В черговий раз стало зрозуміло, що всі наші сьогоднішні проблеми — кордону під контролем РФ, вимога провести вибори в ОРДЛО, відсутня безпеку, на яких жорстко спекулює РФ — закладені в Мінських угодах, які так наполегливо просував і хвалив Порошенко.

Чоловік залишив нам ціле мінне поле. Через своє боягузтво, жадібність і фанаберії.

А весь цей галас, піднятий його прихильниками — банальна спроба піти від відповідальності.

Все, як завжди у нас — злодії обов’язково кричать «тримай злодія»…