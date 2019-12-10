«Укрбуд»: історія падіння з великою ціною

Як один з найбільших гравців столичного ринку опинився біля прірви, що цьому передувало і чим може закінчитися для тисяч інвесторів. І якщо останнє станеться, “Еліта-центр” здасться дитячими пустощами.

Вишгород. Ранок. Житловий будинок. Журналісти Економічної правди перед дверима квартири, яка вказана в реєстрі Мін’юсту як адреса Євгена Дікіна – одного з нових власників будівельної компанії «Укрбуд Девелопмент».

Двері відкриває чоловік.

– Здрастуйте, ви Євген Олексійович Дикин?

– Ні.

– Це ваша квартира?

– Так. Вона давно приватизована. Тут прописаний я і дружина. Дікіна не знаю.

Чоловік виглядав здивованим. Він показав ЕП свій паспорт, місце прописки і запевнив, що ніяких документів не підписував і про Дикине чує в перший раз.

У жовтні, коли хмари над «Укрбудом» вже згущувалися, стало відомо, що новими власниками компанії «Укрбуд Девелопмент» стали невідомі будівельному ринку Євген Дикин і Василь Польовий.

За даними YouControl, перший – топ-менеджер маловідомої компанії ТОВ «Білдінг груп плюс», яка займається технічним обслуговуванням і ремонтом автотранспорту, другий – фермер.

За вказаною в реєстрі Мін’юсту адресою другого нового власника «Укрбуд Девелопмент» – Василя Польового – знаходиться дитячий садок при заводі ім. Антонова. Ніякої квартири №119, де повинен проживати Польовий, там немає.

Новим нібито «власникам» належить 50% компанії, яка за останні місяці перетворилася на бомбу сповільненої дії, готову вибухнути в будь-яку хвилину.

На кону – доля 13 тисяч людей, які інвестували в житло від компанії з державним брендом, а також майбутнє столичного ринку нерухомості.

«Масштаби кейса «Укрбуду» в десятки разів більше скандальної «Еліти-Центр». Розсьорбувати, якщо що, доведеться всім, починаючи від Кличка і закінчуючи Зеленським. Вони тільки починають уявляти, з чим зіткнулися», – зазначає власник однієї зі столичних будівельних компаній.

Що таке корпорація «Укрбуд», а що таке «Укрбуд Девелопмент»? Що в корпорації належить державі і причому тут головний фігурант скандалу Максим Микитась? Що сталося в компанії насправді? Чому «Укрбуд Девелопмент» шукає партнерів? Куди зникли гроші інвесторів, і як будуть розвиватися події далі? На ці питання ЕП відповідає в цій публікації.

З чого все почалося

«Укрбуд» – один з найбільших забудовників країни. Ще недавно компанія посіла 36 місце в рейтингу найдорожчих брендів України журналу «Корреспондент», ставши єдиною будівельною компанією у ТОП-50.

Так було не завжди. Ще у 2011 році в державній корпорації «Укрбуд» не було в портфелі жодного проекту житлового будівництва. За 3-4 роки компанія змогла вибитися в лідери галузі і в рейтингах, пропустивши вперед тільки Київміськбуд. До 2015 року компанія мала більше 20 проектів тільки житлового будівництва.

Втім, хоча все і називають держкорпорацію «Укрбуд», говорячи про сьогоднішні об’єктах, займається ними приватна компанія, яка ніякого відношення до держави не має.

Що таке «Укрбуд»? Це державна корпорація, яка існує з 1991 року і займається промисловим будівництвом в регіонах України. Причому ж тут тоді Максим Микитась і нові власники, які нібито отримали частку в компанії, якщо вона державна?

Насправді, девелоперським бізнесом займається приватна компанія «Укрбуд девелопмент», яка працює під «оболонкою» державного бренду. І вона не одна така.

В держкорпорацію «Укрбуд» (Українська державна будівельна корпорація «УКРБУД»), яку Кабмін створив 28 років тому, входять 18 держпідприємств і 80 приватних компаній. У самій корпорації їх називають «асоційованими членами».

«Фактично мова йде про те, що приватна компанія використовувала державний бренд. А сам бізнес будувався виключно приватною компанією», – объясянет старший партнер юридичної фірми TOTUM Юрій Хапко.

Ці 98 підприємств поділяються на дві основні групи. Перша – під крилом держкомпанії «Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд», яка об’єднує в собі дочірні держпідприємства, і інші приватні компанії, включаючи гучну ТОВ «Укрбуд Девелопмент».

Сама «Укрбуд Девелопмент» володіє ще 17-ю компаніями, більшість з яких є обслуговуючими підприємствами для об’єктів, які вів девелопер.

Якщо держкомпанії легко відстежити через їх зв’язок з ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд», то приватні компанії не обов’язково юридично пов’язані з нею. Їх об’єднує тільки членство в корпорації.

ЕП знайшла щонайменше 120 компаній, які у назві використовують слово «Укрбуд». Серед них кілька – зі стовідсотковим збігом у назві. Наприклад, ТОВ «Укрбуд» або Ват «УБ «Корпорація Укрбуд» – приватні компанії, які не є чланами держкорпорації.

У прес-службі ТОВ «Укрбуд Девелопмент» заперечують зв’язок цих компаній з корпорацією. В той же час керівником останньої є директор ТОВ «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода.

З чого складається держкорпорація «Укрбуд»

Українська державна будівельна корпорація «УКРБУД»

Державне публічне акціонерне товариство

«Будівельна компанія «Укрбуд»

● ДП ДПІ «Львівський Промбудпроект»

● ДП «Придніпровський Промбудпроект»

● ДП «Тернопільський Промбудпроект»

● Донецький Промбудпроект

● Державний учбовий центр професійного навчання населення

● ДП НКК «ПРО»

● ДП Укрмонолітспецбуд

● ТОВ Трансмаш

● ДП Навчальний — курсовий комбінат «Одесбуд»

● ДП Одеський Промбудпроект

● ДП Запорізький навчально-курсовий комбінат

● ДП Донецький Промбудндіпроект

● ДП Харківбуд

● ДП Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд»

● ДП Львівський Промбудпроект

● ДП Готель «Затишок «Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»

● ДП ДНКК «Моноліт»

● ДП ДП «Київський Промбудпроект»

● ДП «Учбово-курсовий комбінат корпорації «Укрбуд»

Інші компанії

● ТОВ «Укрбуд Девелопмент»

● ТОВ «Будівельна компанія «Укрбудмонтаж»

● ТОВ «Укрбуд Інвестгруп»

● ТОВ «Північно-український будівельний альянс»

● ТОВ «Укрбуд-Дизайн»

● ЗАТ «Київсоцбуд»

● ОВ «Спецбуд-плюс»

● та інші 73+

ТОВ «Укрбуд Девелопмент»

● ТОВ «Ю Сервіс Груп»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 15»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 14»

● ТОВ «Будгруппроектінвест-2»

● ТОВ «Дроід-Сіті»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 01»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 07»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 12»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 02»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 09»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 001»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 10»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 08»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 11»

● ТОВ «Форвард Київ-Сервіс 16»

● ТОВ «Ік «Убі»

Микитась та Укрбуд

Скандально відомий Микитась, який володів чи все-таки ще володіє компанією «Укрбуд Девелопмент», був раніше президентом держкорпорації «Укрбуд», з 2010 до 2016 року, і продовжував зберігати свій вплив на неї і після відходу з посади.

У 2014-2015 роках Микитась був депутатом Київської міськради у складі «УДАР-Солідарність». З 2016 по 2019 роки – народний депутат, виграв на окрузі в Чернігові під час неформальної підтримки «БПП». Балотувався в Раду і в 2019 році, але вибори програв.

Призначення Микитася на посаду президента «Укрбуду» стало можливим завдяки лобі його попередника Юрія Пелиха і батька Максима Микитася – Віктора.

Старший Микитась був легендою в своїй галузі: він зводив Чорнобильську АЕС, а потім, будучи заступником гендиректора компанії «Південтеплоенергомонтаж», займався стабілізаційними роботами та ліквідацією наслідків аварії. На цій ниві працювала і держкорпорація «Укрбуд» – з 2005 року вона регулярно вигравала підряди на стабілізаційні роботи на ЧАЕС.

Як розповідав Пелих в одному зі своїх інтерв’ю, молодший Микитась зустрівся з ним і умовив дати шанс очолити держкорпорацію, і вивести компанію на новий рівень. Призначення відбулося через три місяці після того, як Віктор Янукович став президентом.

FACEBOOK МАКСИМА МИКИТАСЯ

Новий президент почав з місця в кар’єр. Так, у 2012 році новостворена приватна компанія «Укрбуд Девелопмент» береться завершити довгобуд ЖК «Лісовий», будівництво якого почалося ще в 2000 році трестом «Київміськбуд 6». За цим компанія починає один за іншим запускати нові проекти житлових комплексів.

Земельні ділянки компанія набувала переважно на вторинному ринку. Звідки кошти? Сам Микитась говорив, що гроші корпорація заробила на підрядах на ЧАЕС.

У той же час на ринку «Укрбуд» пов’язували з оточенням побіжного президента, зокрема з «завгоспом Януковича» – Андрієм Кравцем.

Структура «Укрбуду» дуже заплутана і там чорт ногу зломить, чим і користувалися головні бенефіціари корпорації».

Як вони використовували своє становище? Умовно держкорпорація розвиває кілька напрямків, які займаються: промисловим будівництвом на ЧАЕС, будівництвом інфраструктури та житлових комплексів.

При цьому сама державна корпорація не веде активної діяльності. Більшість проектів здійснюють вхідні в неї приватні компанії, багато з яких не пов’язані між собою юридично.

У всіх трьох напрямки Микитась мав свій інтерес. Промисловим будівництво на ЧАЕС займався в тому числі і «БК «Укрбудмонтаж», якою володіє Наталія Микитась – дружина Максима. Директором цієї компанії раніше також був вже екс помічник Микитася – Андрій Якусевич.

Саме ця компанія виграла тендер на демонтаж конструкцій старого «Укриття» над четвертим блоком. Сума кошторису склала 2,08 млрд грн. Конкурентів до цього тендеру не допустили через відсутність документів тендерної програми.

При цьому зведенням інфраструктури займалися такі підприємства як «Північно-український будівельний альянс» і «Спецбуд-Плюс». Засновником «Північно-українського альянсу» є Андрій Якусевич.

За результатами розслідування тендерів АМКУ встановив, що обидві компанії входять в одну корпорацію «Укрбуд». Вони надавали один одному фінансову допомогу і виконували роботи для одних і тих же генпідрядників, що входять у корпорацію. Також вони мають один загальний адреса, один IP-адресу для податкової звітності і для входу в електронні кабінети.

Будівництвом житлових комплексів займалася «Укрбуд Девелопмент». В її портфелі близько 50 житлових комплексів у Києві, з яких 26 знаходяться на етапі реалізації.

До жовтня власником компанії була зареєстрована в Англії «Базерт девелопмент елелпи». У своїй декларації за 2019 рік Микитась вказував себе власником цього офшору.

Корпоративний конфлікт, який убив «Укрбуд»

Все почалося влітку. Тоді на форумах інвестори стали повідомляти про зупинку будівництва житлових комплексів «Укрбуду». Компанія почала переносити терміни введення в експлуатацію на рік і більше. Десь будівельні роботи велися, але тільки невеликими силами для відводу очей.

Тоді ж на ринку поповзли чутки про те, що компанія розпродає частину своїх об’єктів, в тому числі і земельні ділянки. У компанії це не коментували.

Вперше грім грянув у вересні, коли Микитась заявив на своїй сторінці Facebook про продаж «Укрбуд Девелопмент». Пізніше інформацію продажу підтвердив генеральний директор компанії Олег Майборода і запевнив, що це не вплине на роботу компанії.

«Після літнього зниження темпів, роботи на всіх майданчиках набирають обертів, а процеси фінансуються в необхідному обсязі», – запевняв він.

Через кілька днів у розмові з ЕП Микитась спростував факт продажу. Тоді ще не було ніяких змін у реєстрі юридичних осіб, і про згадуваних на початку статті Євгена Дикине та Василя Польовому як про власників «Укрбуд Девелопмент» ніхто не говорив.

«На даному етапі більше схоже на те, що нові власники – це люди Микитася, і на такий крок він пішов, щоб «Укрбуд Девелопмент не пов’язували з ним», – ділиться своїми думками з ЕП один з топ-менеджерів столичної будівельної компанії. Правда, точтно так можуть діяти і менеджери «Укрбуд Девелопмент», щоб видавити Микитася з компанії.

Пізніше двоє джерел, ознайомлених з ситуацією в «Укрбуде» підтвердили, що в «Укрбуд Девелопмент» увійшов новий інвестор, але про Дикином і Польовому там і мови не було. Інвестором, за їхніми словами, став ресторатор Дмитро Федотенков, співвласник великої мережі ресторанів Tarantino Family.

Кілька днів тому Микитась в ефірі телеканалу «Прямый» ще раз заявив, що компанію не продавав, а підписав лише меморандуми – наміри про продаж. За його словами, підписи на багатьох документах підроблені, а Федотенкову компанію продали без його відома.

«Сьогодні я втратив як власник компанії всі активи. Це пан Федотенков і пан Майборода. І ще хотів би підкреслити є пан Мармиш (В’ячеслав Мармиш, ЕП), який був головним юристом, на людей якого оформлялося дуже багато активів, які належать «Укрбуду», – заявив екс-нардеп.

Директор ТОВ «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода

Після цього Майборода на своїй сторінці в Facebook написав, що компанія дійсно шукала системного інвестора і зупинилася на Федотенкове, який представляє групу інвесторів. За його словами, між ним і Микитасем був укладений меморандум про переуступку прав власності «Укрбуд Девелопмент».

Куди зникли гроші

Причиною продажу компанії послужив дефіцит оборотних коштів. Кілька керівників будівельних компаній підтвердили, що влітку «Укрбуд Девелопмент» шукала 1,5-2 млрд грн на добудову об’єктів.

За рахунок чого ж утворився дефіцит у компанії, яка займала лідерські позиції на ринку і не відчувала проблем з їх залученням?

«Рік був досить важким для забудовників. Вибори, коливання курсу – все це призвело до падіння продажів у всіх гравців. А «Укрбуд» будував одночасно кілька проектів, що вимагало великого обсягу операційних засобів», – зазначає аналітик консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький.

Втім, була й інша причина, яка не пов’язана з ринковими факторами. За словами співрозмовника, ознайомлений з ситуацією в компанії, Микитась вивів з компанії близько 1,5 млрд гривень.

«Як влаштований цей бізнес, всі знають: ще не почав будувати, вже залучаєш кошти, так і об’єкт за об’єктом. У якийсь момент Микитась вирішив, що може взяти з компанії певну суму, і ніяк їй не зашкодить. На таку ж суму повинен був бути введений певний обсяг житла і майбутні вливання коштів інвесторів повинні були підтримувати приплив. Але попит значно впав», – пояснює співрозмовник.

Ймовірно, саме в цей період і почався конфлікт між менеджментом компанії і її власником.

У своєму недавньому пості у Facebook Майборода пише, що «потрапляння в політику зовсім відірвало Микитася від землі».

«Він втратив відчуття реальності: «я все вирішу», «цих пошлю», «цих посаджу» і так далі. Ось тільки його покровителі владу втратили, вибори Микитась програв, і тільки тоді трохи отямився», – зазначив Майборода.

Він перерахував частину активів екс-нардепа, що той придбав за останній час: нерухомість на 0,5 млрд дол, автопарк на понад 1,5 млн дол і інші.

«Одним з найбільш дорогих захоплень виявилася політика – перемога в одних виборах і програш в інших коштували більше 300 млн грн. Вишенька на торті – 1,5 млрд грн було витрачено на придбання різних активів, типу спроби придбання Промінвестбанку, купівля «Теплоенерго», бази відпочинку, різні майданчики та непрофільні бізнеси, які, крім збитків нічого не принесли», – написав Майборода.

Сам Микитась каже, що менеджмент компанії вивів з компанії активи з прибутковістю близько 4 млрд грн. За даними “ЕП”, він проводив внутрішній аудит і виявив там серйозні порушення.

Що відомо про Федотенкове

Дмитро Федотенков – один із співвласників великої мережі ресторанів Tarantino Family. Майборода розповів, що вони сусіди, і саме він познайомив ресторатора з Микитасем.

Коли почалися проблеми з фінансуванням у «Укрбуд Девелопмент», він і ще двоє інвесторів, які вважають за краще зберегти анонімність, вирішили профінансувати будівництва в розмірі 46 млн дол.

В результаті вони повинні були отримати 50% декількох компаній, включаючи «Укрбуд девелопмент», з прибутку сформувати стабілізаційний фонд у розмірі 500 млн грн, а решту грошей поділити на чотирьох. Близько 50% прибутку за вирахуванням коштів на стабілізаційний фонд, повинна була відійти Микитасю.

Але після заяв останнього про те, що компанію він не продавав, інвестори припинили фінансування.

Співрозмовники ЕП на ринку вважають Федотенкова несамостійною фігурою і впевнені, що за ним стоять інші бізнесмени, які і є основними бенефіціарами угоди.

Що далі

У листопаді інвестори «Укрбуду» на сайті президента зареєстрували петицію у якій закликали президента Володимира Зеленського розібратися в критичній ситуації навколо «Укрбуду». А 5 грудня влаштували мітинг під стінами Офісу президента.

У «Укрбуд девелопмент» зараз залишилося в стадії будівництва 26 об’єктів, з яких 25 – житлові комплекси і один – бізнес-центр.

ЕП напередодні об’їздила всі будівельні майданчики компанії. Активні будівельні роботи ведуться лише на тих майданчиках, де «Укрбуд Девелопмент» реалізовувала проекти в партнерстві.

Як же розвиватимуться події далі? На добудову всіх РК, за даними ЕП, необхідно близько 60 млн доларів.

Федотенков раніше заявляв, що вів переговори про передачу проектів двом компаніям – «Інтергал-буду» і Perfekt Group, з якою «Укрбуд Девелопмент» спільно реалізує РК «Чарівне місто». В останній ЕП підтвердили, що розглядали можливість забрати кілька будмайданчиків.

«Зараз вже є розуміння того, що об’єкти «Укрбуд» зайде один системний інвестор. Perfect Group бере участь у переговорному процесі і в подальшому планує допомагати в реалізації проектів новому інвестору», – сказали ЕП в компанії.

Системний інвестор – це компанія «Інтергал-буд» екс-нардепа Володимира Зубика. Як раніше написав Майборода в колонці для ЕП, саме цієї компанії будуть передані всі об’єкти.

Подібні угоди сторони вже скоювали. У липні з компанією Зубика був підписаний меморандум щодо спільної реалізації РК Sky Avenue.

«По суті була домовленість про спільне інвестування 50 на 50. Після об’єкт повністю відійшов «Інтергалу», – розповів ЕП джерело, знайоме з ходом переговорів. Зараз на інформаційному щиті, встановленому біля будівельного майданчика Sky Avenue немає згадки «Укрбуд Девелопмент».

В офіційній заяві «Інтергал-буд» заперечує існування письмових домовленостей про передачу об’єктів, але підтверджує свою готовність завершити будівництво всіх РК. Правда, при дотриманні певних умов, які залежать вже не від «Укрбуду», а від влади.

Що вимагає «Інтергал-буд»?

Перше – отримання відсутньої дозвільної документації по об’єктам «Укрбуду».

Друге – гарантія відсутності претензій з існуючих кримінальних справах до нового забудовнику.

Третє – зняття арештів та інших, які блокують будівництво, питань щодо майданчиків «Укрбуду».

Четверте – підключення об’єктів до інженерних комунікацій і введення в експлуатацію.

В цьому році «Укрбуд девеломент» обіцяв ввести в експлуатацію п’ять будинків, але, за словами Майбороди, ГАСИ не приймає їх документи.

Напередодні в ефірі на телеканалі «Інтер» міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд знайде шляхи вирішення проблеми вкладників «Укрбуд».

Відповідаючи на питання про те, що уряд має намір зробити, міністр підкреслив, що механізмом вирішення можуть стати «правоохоронні органи, фінансове рішення або зміни в законодавстві». «Наше завдання – захистити людей і відновити справедливість», – заявив Милованов.

Останні події свідчать про те, що влада готова втрутитися в разі необхідності, але схоже, цей процес не буде позбавлений політичної складової.

Ситуацією, яка склалася навколо «Укрбуду», зацікавилися в Раді національної безпеки України. Було проведено кілька засідань і з їх подачі на посаду глави держкорпорації «Укрбуд» призначили Сергія Кучера, одного з колишніх керівників ДАБІ в Києві.

Кучер і Микитась були партнерами в декількох проектах. Зокрема, компанія Кучера Edelburg Development забрала у свій портфель РК Edelweiss House, а Укрбуд залишився «титульним замовником».

«Однак це призначення викликало сильне протистояння і з боку Микитася, і з боку менеджменту. Пішов ряд замовних публікацій проти нього», – розповідає джерело, знайоме з ситуацією.

Проти цього призначення виступили на мітингу і вкладники «Укрбуду». В результаті Кучера на посади не затвердили.

Фото УКРБУДУ

Дар’я Кутецька, для ЕП; Яніна Корнієнко, Олександр Колесніченко, опубліковано у виданні Економічна правда