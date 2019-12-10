У Польщі заарештували українця: планував теракт у Варшаві

Харківські правоохоронці затримали чоловіка за скоєння тяжких злочинів на території Куп’янського району

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП України в Харківській області.

За даними поліції, 15 листопада до Куп’янського відділу звернувся житель села Петрівка з заявою про те, що виявив на території своєї дачної ділянки в селі Осиново тіло 60-річного чоловіка, який охороняв будинок та мешкав у ньому. Тіло було накритого ковдрами та ганчірками. Також за словами власника, з території дачі зникли деякі речі.

За даним фактом інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 9 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 3 ст. 357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом та іншим важливим особистим документом) Кримінального кодексу України.

Під час оперативних заходів працівники поліції викрили у скоєнні злочинів 29-річного мешканця Луганської області. Чоловіка затримали на території Шевченківського району області, де він переховувався. Як з’ясувалося, 15 листопада молодик проник на територію дачного будинку, де під час крадіжки його побачив 60-річний чоловік. Щоб приховати злочин, зловмисник наніс чоловіку кілька ударів дерев’яним держаком в область голови. Від отриманих травм чоловік помер.

Також поліцейські встановили, що зловмисник причетний до скоєння ще одного тяжкого злочину на території Куп’янського району, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України (грабіж) Кримінального кодексу України. Він пограбував мешканку села Василівка Куп’янського району.

Зловмиснику обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Слідчі дії тривають.