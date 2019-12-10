Скандальний нардеп «Юзик» відзначився автохамством на місці трагедії в Одесі

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Корявченков, відомий як «Юзик» зі студії «Квартал 95», вдень 9 грудня тимчасово заблокував роботи по розчищенню будівлі згорілого одеського коледжу і пошуку зниклих людей під завалами.

Випадок автохамства стався навпроти в’їзду на територію розчищення завалів на вул. Троїцької в Одесі. Нардеп кинув свій елітний позашляховик Toyota прямо посеред перехрестя і пішов. Відповідне відео розміщено на Facebook одеського «7 каналу».

Таким чином він заблокував проїзд, і до місця трагедії не могли проїхати пожежні машини.

Рятувальники мали намір викликати евакуатор, але нардеп встиг прибігти до місця інциденту до цього моменту і виїхати.

На місце трагедії він більше не повертався.

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Автохам Юзик заблокував в’їзд пожежних машин в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот відео)

Автохам Юзик заблокував в’їзд пожежних машин в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот відео)

Автохам Юзик заблокував в’їзд пожежних машин в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот відео)

Автохам Юзик заблокував в’їзд пожежних машин в Одесі

Facebook 7 канал (скріншот відео)

Поведінка депутата викликало обурення в мережі:

«Дотримання законів народом починається з дотримання закону осіб, його приймають», «Взагалі охр*невший перець. Тільки його тут не вистачало», «А чого він взагалі туди поперся, пропіаритися на горі?», «Сенс його приїзду? Подивитися, намалюватися?», «Дорвалися до влади і можна порушувати?», «Просто немає слів», «Ось вони, народні обранці. Клали на всіх», – обурювалися одесити в коментарях до відео.

Одесити обурені поведінкою Юзика

Скріншот коментарів

Одесити обурені поведінкою Юзика

Скріншот коментарів