Обвал року: хто відповість за крах піраміди «Укрбуду»?

Під кінець року в Україні вибухнув будівельний скандал, який ризикує вплинути на ринок в дуже довгостроковій перспективі.

Ще в минулому році входила до трійки найбільш активних забудовників столиці корпорація «Укрбуд» зупинила роботу на всіх своїх будовах – а це десятки РК по обох берегах Дніпра. Число постраждалих інвесторів оцінюється в 13 тисяч осіб, а з урахуванням сімей жертв краху компанії може бути більше 40 тисяч. Це приблизно в десять разів більше, ніж у знаменитої афери з «Еліта-Центр», яка ось уже ціле десятиліття залишається на порядку денному. Під стінами Офісу Президента вже почалися масові акції протесту з вимогою до глави держави втрутитися у ситуацію та забезпечити добудову житла.

Підстава піраміди

Перші ластівки проблем у корпорації з’явилися ще в середині літа, коли компанія перенесла терміни введення в експлуатацію об’єктів на рік. Це випливає з петиції інвесторів 26 житлових комплексів, що будувалися під керівництвом «Укрбуду». Документ вже зібрав більше трьох тисяч підписів. Автори петиції повідомляють про свої підозри про розкрадання мільярдів гривень інвесторських грошей і просять захистити громадян, які купили житло на останні заощадження, які збирали роками.

Одним з перших житлових комплексів, постраждалих від проблем в «Укрбуде», став РК «Харківський». Із-за затримки забудовник не підключив тепло до РК і люди, вже заселившиеся в перший будинок, залишилися без централізованого опалення

Експерти та ЗМІ багато разів звертали увагу на те, що більша частина будівництв «Укрбуду» супроводжується різними скандалами. Основна претензія до компанії – будівництво без необхідних дозволів і відверто презирливе ставлення до необхідної документації. Кричущі порушення забудовника приводили до того, що на майданчиках виникали акції протесту та пікети. Один з найгучніших прикладів – будівництво на Подолі РК «Поділ Град Vintage» – 11-поверхового шестисекционного будинку бізнес-класу на 258 квартир з підземним паркінгом на 161 машину. Будівництво супроводжується постійною акцією протесту місцевих жителів, оскільки старт будівництва та продажу стався без наявності дозволів. Забудовник не отримав містобудівні умови та обмеження, а також дозвіл Міністерства культури на проведення земельних робіт. А враховуючи, що земельна ділянка на Вознесенському узвозі, 28-30 входить у державний історико-архітектурний заповідник «Денний Київ» та пам’ятка історії місцевого значення «Культурний шар Копирева кінця ХІ-ХІІ вв», безконтрольну забудову тут активісти прирівнюють до вандалізму. На ділянці досі знаходять історичні артефыкты, і в КМДА не видавали ніяких дозволів на будівельні роботи за даною адресою. У березні минулого року ДАБІ анулювала дозвіл на будівництво і виключила з реєстру, однак забудовник розпочав тривалу судову тяганину, під час якої продовжував і будівництво та продаж квартир.

Цікава і схема, за якою забудовник отримав землю в одному з найдорожчих мікрорайонів Києва. Дві ділянки на Вознесенському узвозі Київрада в свій час передала Київському учбово-виробничому підприємству №3 Українського товариства сліпих (УТОС) для будівництва житлового комплексу.

Як пояснив заступник голови центрального правління Утосу Михайло Новосецкий, підприємство отримало від міста земельну ділянку для будівництва житлового будинку для працівників УВП-3, які стоять на обліку для поліпшення житлових умов. Одним словом, на цій землі УТОС повинен був побудувати житло для членів суспільства. Але оскільки з ресурсами в таких організацій погано, землевласник почав пошуки партнера, який би побудував будинок. Квартири ж вони повинні були поділити. У підсумку за будівництво взявся підрядчик під егідою «Укрбуду», який вирішив не обтяжувати себе ніякими офіційними дозволами і в будь-якому конфлікті прикривався інтересами сліпих.

За подібною схемою «Укрбуд» спрацював і на Печерську, де замість райвідділу поліції звів елітний комплекс на 25 поверхів. У КМДА був узгоджений проект будівництва адмінбудівлі та приміщення Печерського РУВС на вулиці Кутузова (генерала Алмазова), 18/7. Задовольняючись тими ж документами, не отримавши навіть згоди Департаменту культури КМДА, в елітному районі з’явився хмарочос під гордою назвою РК «Гвардійський». І так густонаселений мікрорайон збагнув транспортний колапс.

Не так давно «Укрбуд» отримав і первинні дозволу на будівництво ще одного скандального об’єкта – 51-метрового комплексу на Печерську по вулиці Московській, 8 під назвою «Arsenal Plaza».

Як пишуть «Наші гроші», граничну висоту об’єкта обмежили на рівні 50,7 метра, незважаючи на те, що в центральному історичному ареалі Києва дозволено будівництво на вище 27 метрів.

Хто за фасадом?

На подібну унікальність «Укрбуду» і входять в його орбіту компаній не раз звертали увагу журналісти, політики і експерти. Причина, по якій компанія отримує унікальні дозволи та не несе відповідальність за будівництво без необхідної документації, полягає в тому, що її багаторічний беззмінний керівник Максим Микитась має могутніх покровителів. До їх числа відносять в першу чергу столичного мера Віталія Кличка і так званого «тіньового мера столиці Вадима Столара.

Про зв’язки Микитася зі столичним мером і його оточенням не писав тільки ледачий. Два роки тому журналісти отримали чергове підтвердження тісної дружби забудовника та міського голови. В кінці літа 2017 року Віталій Кличко прилетів з Неаполя в Київ на одному літаку з Микитасем і його дружиною. Про це повідомили «Схеми».

Крім того, в вписку пасажирів був Вадим Столар. Віталій Кличко, зрозуміло, намагався спростувати зв’язку з Микитасем і озвучив довгу путанную історію про те, що випадково зустрів забудовника на вулиці в Неаполі і купив квиток на його чартерний рейс.

Історія виявилася не дуже-то правдивою, оскільки Микитася не раз бачили в столичній мерії і за обідами з Кличком. По інформації від обізнаних людей, Кличко і Столар уклали угоду з Максимом Микитасем. Воно полягало в тому, що забудовнику дають зелене світло по всіх об’єктах, що повинні були забезпечити «смотрящі» за Державною архітектурно-будівельною інспекцією брати Юрій та Олексій Горовые, а той в свою чергу забезпечує невичерпний потік фінансів в кишені мера і «тіньового мера». По суті, Кличко і Столар придумали красиву схему відмивання державних грошей. Вона дуже проста: структури Максима Микитася отримують більшість тендерів на різноманітні комунальні будівництва, а оскільки вони в більшості випадків мають стовідсоткову передоплату, «Укрбуд» отримує оборотні гроші на будівництво житла, а Столар з Кличком – свою частку від кожної проданої квартири.

При цьому забудовник, по суті, отримує від міста безвідсоткові кредити на здійснення своєї діяльності. Так, в минулому році асимільовані з «Укрбуд» компанії виграли тендер на реконструкцію Шулявського мосту, отримавши передоплатою 600 мільйонів гривень. На ці гроші забудовник купив завод «Арсенал», і Микитась Максим почав будівництво ресторанної зони у вищезгаданому комплексі «Arsenal Plaza». На міст грошей не залишилося. З цим пов’язані і затягнуті терміни будівництва шляхопроводу, і численні скандали, його супроводжують. У жовтні Кличко визнав минулорічний проект будівництва Шулявського мосту недійсним і збільшив бюджет до 1,05 мільярда гривень. При цьому Антимонопольний комітет цього літа оштрафував фіналістом конкурсу по тендеру на реконструкцію Шулявського мосту «Північно-український будівельний альянс» і «Спецбуд-Плюс» на 112 мільйонів гривень за змову. АМКУ встановив, що обидві компанії входять у корпорацію «Укрбуд», мають спільну адресу і співробітників, а також використовують однаковий IP-адресу для податкової звітності та виконували роботи для одних і тих же підрядників.

Вищевказані компанії оштрафували ще на 150 мільйонів за змову у тендерах на реконструкцію Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Н. Амосова та гімназії їм. Бойченко. Вони ж отримали від Кличка ще кілька великих підрядів, що фінансуються з бюджету Києва.

Схема завжди одна і та ж: навмисне затягування строків виконання зобов’язань перед містом і вимога в результаті додаткового фінансуванням. У той же час, місяці і роки Микитась Максим використовував виділені з бюджету гроші на фінансування своїх проектів. Саме тому багато пошепки і голосно говорять про те, що все це час «Укрбуд» під заступництвом Віталія Кличка і Вадима Столара має всі ознаки піраміди. По суті, Микитасю вдавалося достаивать свої об’єкти виключно завдяки предпродажам житла на таких об’єктах, а також тендерним грошей від столичної мерії.

Стрілки та стрілочники

В цілому історія з «Укрбудом» нагадує схему з «Елітою-Центр», тільки із залученням бюджетних коштів. Крім того, масштаби непорівнянні будівельної піраміди – у даному випадку постраждалих будуть десятки тисяч, а також вся будівельна галузь, яка отримає суттєві зниження продажів через довіри інвесторів до «первинці».

При цьому, як і у випадку з «Еліта-Центр» реальні одержувачі вигоди можуть залишитися не при чому. Десять років тому винуватим був призначений Олександр Шахов, хоча всі дані вказували на причетність до схем Вадима Столара. Тепер, можливо, сяде Микитась Максим, який вже був заарештований у жовтні і відпущений під заставу в 80 мільйонів.

Відомий журналіст Сергій Лямець вже написав про те, що «якщо «Укрбуд» навернеться, а ГПУ за все посадить Микитася — значить, з усіма все порішали. Значить, ніякої реформи не було».

«Згадую, як впала «Еліта Центр».Тільки й розмов було, що цю махінацію провернув Вадим Столар. Але немає. Сів за все якийсь Волконський (Шахов). І докази по ньому такі залізні були», — написав у своєму Фейсбуці Лямець.

У КМДА залишилося чимало людей, які в свій час входили в найближче оточення Леоніда Черновецького. І вони без праці можуть згадати, як у 2006 році Вадима Столара «обеляли» від афери з «Еліта-Центр».

Зрозуміло, сам Максим Микитась – не невинне ягня. Згідно з відомостями очевидців, він відмінно знав, що робить, і охоче витрачав отримані від приватних інвесторів та з міського бюджету кошти на себе.

Генеральний директор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода розповів про дорогих покупках екс-депутата. Наприклад, що він першим в Україні придбав автомобіль Lamborghini Urus, вартістю $700 тис. Це не вважали броньованого Майбаха – за 600 тисяч доларів і Aston Martin – за 300 000. «І це самий простий приклад для відповіді на питання «куди поділися гроші, — пише він. — Наприклад, будинок на Осокорках обійшовся в 160 млн. гривень. Різної нерухомості для себе він прикупив ще на 500 млн… Одним з найбільш дорогих захоплень виявилася політика — перемога в одних виборах і програш в інших коштували більше 300 млн. грн.! Ну, і вишенька на торті — 1,5 млрд (!) гривень було витрачено на придбання різних активів типу спроби придбання Промінвестбанку, купівля Теплоенерго, бази відпочинку, різні майданчики та непрофільні бізнеси, які, крім збитків нічого не принесли».

«Зараз «завдяки» Микитасю і каші, яку він заварив, навколо Укрбуду, ситуація патова. Продажу немає, системного інвестора вже теж, клієнти мітингують під Адміністрацією президента», — заявив Майборода.

Він також повідомив, що «Микитась фактично визнав, що він причетний до скандального будівництва Шулявського шляхопроводу». «Ніхто не хоче його детальніше про це розпитати? Наприклад, правоохоронні органи», — задається питанням Майборода.

За його словами, після програшу на останніх парламентських виборах «слузі народу» Максим Микитась «майже два місяці щодня пив і, як зараз з’ясовується, в нападах неадекватності посилав бандитів в офіс побити когось із співробітників, який, як йому здавалося «прокрався», блокував оплати рахунків підрядників через свого фінансового директора, зупиняв будівництва. Але при цьому не забував купувати собі і своїм спільникам нові Мерседеси. У підсумку ситуація ускладнилася настільки, що дефіцит оборотних коштів став критичним».

«Проблеми з Укрбудом почалися не вчора, а тривають вже багато років, — написав Майборода. — І основна проблема в тому, що Микитась, який тепер зі скорботним обличчям роздає інтерв’ю і розповідає, як у нього все «віджали», з самого початку плутав оборотні кошти з прибутком. За нормальної кон’юнктури ринку, це сходило з рук, але при виникненні проблем відразу став утворюватися серйозний грошовий дефіцит».

Близькі до Максима Микитасю люди кажуть також, що його проблеми з алкоголем пов’язані з побоюванням опинитися за ґратами через історію, яка за скандальністю без праці переб’є скандал з «Еліта-Центр». Очевидно, могутні покровителі забудовника дали зрозуміти, що крайнім у всій цій афері залишиться саме він. Зараз Максим Микитась відверто плутається у свідченнях, згідно з якими той чи продав свою частку в компанії, чи ні, тому що під документами підробили його підпис.

У столичній ж мерії немов води в рот набрали. Віталій Кличко з кожним днем набирає обертів скандал ніяк не коментує. Поки залишається тільки гадати, кого саме поховає під уламками рушащаяся піраміда під назвою «Укрбуд».

Маргарита Полтавська, ForUm