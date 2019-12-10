У заповіднику Нідерландів дозволили безкоштовно рубати ялинки до Різдва

Тут запропонували кожному бажаючому зрубати собі різдвяну ялинку. Точніше, тут ростуть сосни. Але це не має значення. Тим паче, що дерево дістанеться абсолютно безкоштовно. При одній умові: одна сосна – в одні руки. Сотні сімей вже відгукнулися на цю привабливу пропозицію.

Такий щедрий передсвятковий подарунок жителям регіону пояснюється суто професійною необхідністю тутешніх рейнджерів.

Співробітники парку Де Хоге Велюве, що біля села Оттерло, виділили ділянки, де хвойні дерева заполонили ареал проживання ящірок, цвіркунів та інших рідкісних видів. Рейнджери знають, що якщо і далі сосни будуть захоплювати ці території, то її мешканці невдовзі вимруть.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Тому і запропонували відвідувачам допомогти очистити від площі дерев, а заодно і підготуватися до зимових свят. Сокиру чи пилку можна принести свої. А якщо таких вдома немає, видадуть на місці.

Корисна акція на захист рідкісних видів

За словами рейнджера Генка Руселера, персонал парку щосили намагається контролювати поширення дерев, які ростуть на піщаному ґрунті.

Більшість назв місцевої флори і фауни значиться в Європейському Червоному списку загрозливих видів. Коли ці території стихійно заростають деревами, рідкісні види зникають.

За словами рейнджера, проблема була частково викликана підвищенням рівня азоту в навколишньому середовищі з-за транспортних викидів і надмірного добрива сільськогосподарських угідь. Минулого місяця уряд Нідерландів скоротило обмеження швидкості для автомобілів, щоб спробувати знизити рівень азоту.

Національний парк Де Хоге Велюве охоплює 3200 гектарів лісу і 2100 га пустки. Також він відомий своїм музеєм і галереєю з вражаючою колекцією творів Ван Гога і модерністського мистецтва.

За матеріалами Reuters

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