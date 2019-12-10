Дочка Юрія Лужкова до його смерті красувалася в українській військовій формі

Донька колишнього мера Москви Юрія Лужкова, який сьогодні вранці помер у Мюнхені, Олена Лужкова, любить Україну і фотографувалася у формі українських військових.

Відповідні фото вона постила в Instagram.

Відзначається, що дівчина народилася в 1992 році в третьому для Лужкова шлюбі з продавцем Оленою Батуріної, у неї є сестра Ольга, яка народилася двома роками пізніше.

Варто зауважити, що Олена-молодша явно любить Україну. Ось, наприклад, її фото у формі місцевих військовослужбовців:

Крім того, досить часто вона просто так буває в Україні, хоча живе в Лондоні. Зокрема, вона публікувала фото з Музею національної архітектури та побуту «Пирогово» в Києві, а також з Прип’яті:

Писала дівчина і про своїх батьків, публікуючи фото себе маленькою у них на руках.