Прокуратура вважає, що «Індустріалбанк» відмив 221 млн грн через ОВДП

У Печерський райсуд Києва надійшло клопотання Київської прокуратури про доступ до документів в «Індустріалбанку».

З клопотання випливає, що прокуратурою ведеться розслідування у кримінальному провадженні 42019101060000203 від 01.07.2019 р за фактом вчинення посадовими особами «Індустріалбанку» злочину, передбаченого ст 364-1 КК України.

Слідством встановлено, що в 2017-2018 рр, використовуючи незаконну схему купівлі-продажу одних і тих же ОВДП, 25 фізосіб — клієнтів банку отримали інвестиційний дохід у розмірі 221,8 млн грн, з яких 197,5 млн видані готівкою через касу банку.

Операції з держпаперами проводилися за заявками фізосіб через брокерів ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ «І-нвест» і ТОВ «ФК’Даліз-Фінанс».

«Встановлено, що посадові особи банку та брокерів, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах вищевказаних громадян, не виконуючи вимоги у сфері фінмоніторингу, а також забезпечивши при цьому переведення доходів через каси банку, організували протиправну схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом», — йдеться у рішенні суду.

У червні 2019 р Нацбанк оштрафував «Індустріалбанк» на 6,8 млн грн за відмивання брудних грошей.

Основні акціонери «Індустріалбанку» — Троянда Дворецька, громадянка Ізраїлю (69,8% акцій) і держава в особі Кабінету міністрів України (7,7%).

За 9 міс 2019 р активи банку скоротилися на 800 млн до 4,2 млрд.

Олексій Комаха для dubinsky.pro