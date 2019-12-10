Пожежа у коледжі в Одесі: тіла загиблих, які неможливо впізнати, ідентифікуватимуть завдяки ДНК

Тіла загиблих у пожежі в одеському коледжі, які неможливо впізнати, ідентифікуватимуть завдяки біологічним зразкам родичів шляхом проведення порівняльної генетичної експертизи. Про це повідомив начальник ГУ НП в Одеській області Олег Бех під час засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі, передає поліція області.

Так, призначено ряд необхідних експертиз, в тому числі судово-медичні експертизи з визначення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень 19 потерпілих, а також за фактом смерті загиблих осіб.

“З метою подальшої ідентифікації тіл загиблих, які неможливо впізнати, у близьких родичів безвісно зниклих відібрано біологічні зразки для проведення порівняльної генетичної експертизи”, — додав Бех.

Нагадаємо, з резервного фонду державної обласної адміністрації виділено майже 3 мільйона гривень на виплату матеріальної допомоги сім’ям постраждалих та загиблих внаслідок пожежі у коледжі. Кошти також виділено й з військового бюджету.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла — одне о о 00:35, інше — о 5:15.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.