У Вінниці водій прокотив хлопця на бокових дверцятах авто: моторошне відео

У Вінниці молодого чоловіка практично кілометр провіз автомобіль на бічних дверцятах.

Як пишуть міські спільноти в соціальних мережах, стався інцидент після того, як зіткнулися Range Rover і Daewoo Lanos.

“Водій першого вирішив поїхати з місця аварії, а водій другого авто стрибнув на дверцята. Його руки затиснуло боковим склом і він не відпускав дверцята майже кілометр шляху, поки за машиною гналися копи”, – розповідають про ситуацію очевидці.

Цілком прогнозовано хлопцю знадобилася допомога медиків. Також лікарі оглянули пасажира Daewoo Lanos.

Доля порушника в даний момент невідома.