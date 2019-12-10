Тема: допінг. Що не можна в Росії, то можна іншим?

Для початку трохи передісторії. 9 грудня для спортивної Росії — у чому доленосний день. Саме в понеділок в Лозанні (хоча спочатку планувалося в Парижі) відбудеться засідання виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), на якому буде вирішуватися питання про санкції щодо Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Нагадаємо, спеціальний комітет ВАДА рекомендував допускати Росію на чотири роки від найбільших турнірів з усіх видів спорту, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу. Основною причиною для серйозних санкцій називається маніпуляція з базою даних з московської лабораторії.

Але ніхто не хоче розбиратися з тим, що ця база даних під назвою ЛІМС (LIMS, Laboratory Information Management System — прим. АиФ.ги спочатку була власною розробкою співробітників лабораторії під керівництвом того самого Григорія Родченкова. Це витвір його рук. І створена вона була виключно з метою можливого спотворення допінг-проб і подальшого шантажу спортсменів та їх керівників.

Головне в цьому питанні — можливість зовні управляти системою і вносити в неї будь-які зміни. Це стало відомо тільки після втечі з країни «інформаторів» і проведення розслідування з російської сторони. Родченков втік з Росії в 2015 році, а базу передали ВАДА тільки в 2016 році. Тобто близько року він міг вносити будь-які зміни в дані. ВАДА чудово поінформована про ці факти, але вперто не хоче помічати.

У зв’язку з цим варто звернути увагу на реакцію ВАДА і світових ЗМІ на проблеми з допінгом у спортсменів з інших країн. Якщо у Росії за будь-які порушення відразу дискваліфікують спортсменів, а в країни відбирають можливість виступати під прапором і гімном, то порушення спортсменів з інших країн просто замовчуються, або застосовуються мінімальні санкції. АиФ.ги згадує подібні випадки за останні три роки.

Тереза Йохауг (біатлон) — крем для губ

Олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 норвезька біатлоністка Тереза Йохауг попалася на допінгу в 2016 році, коли в одній з проб виявили анаболічний стероїд клостебол, заборонений ВАДА. Вона розповіла, що речовина потрапила в організм через крем для губ. За це їй дали 13 місяців дискваліфікації, хоча Допінговий комітет Міжнародної лижної федерації наполягав на терміні до 20 місяців. Всі місцеві ЗМІ і громадськість проявили співчуття до спортсменці, яка повернулася після дискваліфікації і виграла ще три золоті медалі чемпіонату світу.

Можна згадати, як приблизно в ті ж терміни російська тенісистка Марія Шарапова сама скликала прес-конференцію і зізналася у вживанні мельдонію, який містився в препараті мілдронат, застосовуваному нею в терапевтичних цілях. Шарапову дискваліфікували на два роки (пізніше скоротили до 15 місяців), але її засудив практично весь світ.

Гіл Робертс (біг), Шон Барбер (стрибки з жердиною) — поцілунки

Американський легкоатлет, олімпійський чемпіон в бігу на 400 метрів Гіл Робертс і канадський стрибун з жердиною Шон Барбер були виправдані після застосування пробенециду (заборонено ВАДА) і кокаїну відповідно. Обидва спортсмени пояснили потрапляння в організм заборонених речовин через поцілунки від коханих. Інциденти сталися в 2016 і 2017 роках. Дискваліфікації легкоатлетів не було.

Джарион Лоусон (стрибки у довжину), Эджи Вілсон (біг) — м’ясо

У червні 2017года два легкоатлета — Джарион Лоусон(срібний призер чемпіонату світу зі стрибків у довжину) і Эджи Вілсон — були виправдані, незважаючи на наявність стероїдів в організмі. Обидва послалися на м’ясо, яке вживали в їжу. Кількість препарату було мізерно мало, проте Вілсон все ж позбавили рекорду світу в бігу на 800 метрів, але не дискваліфікували.

Медісон Кокс (плавання) — вода

У лютому минулого року допінг-проба американської плавчині Медісон Кокс дала позитивний результат на наявність забороненого препарату триметазидину. Спочатку вона не могла дати чітких пояснень про природу потрапляння речовини в організм, після чого її дискваліфікували на два роки. Але незабаром її сторона висунула припущення — допінг потрапив через водопровідну воду. Термін дискваліфікації скоротили до півроку.

Асбел Кіпроп (біг) — підкуп допінг-офіцерів

Кенійський бігун, чемпіон світу та Олімпійських Ігор Асбел Кіпроп був дискваліфікований на 4 роки за махінації з допінг-пробами. З’ясувалося, що він неодноразово платив допінг-офіцерів за попередження про візит і міг уникнути контролю.

У 2016 році ВАДА оголосило, що антидопінгове агентство Кенії не відповідає кодексу, оскільки за три роки більше 40 спортсменів були дискваліфіковані за допінг, однак на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро Кенія виступила під своїм прапором.

Допінг у лижних гонках

Найбільший і масовий скандал трапився у лижних гонках в березні 2019 року. У рамках спецоперації «Кровопускання» австрійська і німецька поліції здійснили рейди в Зеєфельді під час чемпіонату світу. У числі затриманих виявилися призери чемпіонатів світу та олімпійських ігор естонець Андреас Веерпалу, казахстанец Олексій Полторанін, австрійці Домінік Бальдауф і Мак Хауке, причому останнього взяли на гарячому під час незаконної операції з переливання крові. З’ясувалося, що працює ціла мережа, яку очолює німецький лікар Макс Шмідт. Усього його «пацієнтами» опинилися близько півсотні спортсменів з різних видів спорту. Поки їх імена не розголошуються.

Про дискваліфікацію Полтораніна і Веерпалу було оголошено лише 29 листопада 2019 року. Бальдауф і Хауке в суді зізналися у вживанні допінгу і були дискваліфіковані ще в липні. Хауке був умовно засуджений. Важливо відзначити, що його дискваліфікувала не ВАДА і не міжнародна Федерація, а австрійська.

При цьому спортсмен три роки успішно проходив допінг-контроль і відверто розповідав, як саме. Це, так само як і масовість афери, зайвий раз говорить про ВАДА як про політичний інструмент. Сама система виявлення випадків допінгу далеко не бездоганна, і ніякої «чистоти спорту» і «захисту чистих спортсменів» не забезпечує. Незважаючи на введення паспортів крові і перевірки, під носом у ВАДА кілька років працювала ціла мережа організованого застосування допінгу.

Колективних санкцій не застосовувалося. Потрібно відзначити, що офіційні влади будь-якої країни не стояли за цією аферою. Навпаки, саме поліція проводила розслідування. Інформаційної хвилі цей скандал не викликав. Через кілька тижнів писати про нього перестали.

Ніяких додаткових розслідувань у справі про корупцію після дискваліфікації Кипропа не було. ВАДА порахувало, що інституціональний змова відсутня

Норвегія — країна «астматиків»

Нарешті, можна навіть без прізвищ згадати про величезну кількість західних спортсменів, особливо норвезьких, які мають так звані «терапевтичні виключення» за астмі. Це дозволяє їм абсолютно легально застосовувати допінг для «лікування захворювання», якого, природно, ні в кого немає. Найцікавіше, деякі спортсмени навіть самі зізнавалися в цьому, як, наприклад, все та ж Тереза Йохауг.