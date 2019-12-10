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З’явилося відео, як Андрій Богдан співає на зустрічі Зеленського з журналістами в Парижі

10.12.2019

Під час брифінгу глави України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі «Нормандської четвірки» в Парижі глава Офісу президента Андрій Богдан почав співати.

Відповідне відео опубліковане на YouTube.

Як видно на записі, наприкінці брифінгу Богдан, що стоїть за Зеленським, спробував перебити питання журналістів, проспівавши слово «Холодно» на мотив, схожий на однойменну пісню Святослава Вакарчука.

Однак представники ЗМІ продовжили ставити питання президенту. Після закінчення брифінгу Богдан на шляху до виходу проспівав «Спасибі».

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