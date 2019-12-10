Сергій Блескун — деребанщик Укрспирту під дахом міністра Мілованова

Міністр Тимофій Милованов призначив керувати державним підприємством власного радника Сергія Блескуна, який є фігурнатом кримінальної справи.

Про це повідомляє « Актуальна Правда»

Ті що Блескун має душу злочинця, ми переконалися під час бліц-інтерв’ю, у якому він примудрився нахабно збрехати, що не фігурує в розслідуванні НАБУ, але коли ми йому сказали, що міністр Милованов розповів про його справи, він відразу щиросердно зізнався.

Як бачимо, на питанні про крадіжки з Укрспирту Блескун ще тримався, а коли журналіст Сергій Медяник живити, чи є Блескун креатурою Яківа Грибова, власника компанії «Неміроф», керівник держпідприємства заховався у кабінеті міністра Тимофія Мілованова.

Блескун працював багато років у корпорації «Nemiroff», якою володіє Грибів, тому й не дивно, що його відправили до держпідприємства красті спирт, вони навіть разом чемпіонати з вилову риби організовували.

Грибів постійно проживає біля Москви, дуже полюблює Росію, та ще у 2013 році виступав на засіданні «Українського вибору» від щирого серця розказуючи Віктору Медведчуку, кума Путіна, що хоче Україну відправити у кабалу до «Митного союзу».

Видання РБК у липні 2016 року оприлюднило розмову з Блескуном, де зазначило, що в Укрспирті вже півтора року нема директора, одже Блескун несе пряму відповідальність за усі зловживання на держпідприємстві.

У Блескуна є ще боси, наприклад партнери Борис Кауфман та Олександр Грановський у яких він працював у акогольному концерні «Оверлайн», горілка Мягков, навіть кошти за газ для Укрспирту Блескун відправив до їх Платінум Банку саме за день до банкрутства.

У вересні 2017 року агентство «Інтерфакс» повідомило, що Генпрокуратура проводити розслідування щодо крадіжки мільйонів гривень на схемах з газом для Укрспирту.

Блескун також є людиною екс-депутата Держдуми Росії Ігора Лісіненко, компанія Травень, і хоче у реєстрі юрособ зазначено, що він громадянин Мальти, альо так сьогодні роблять усі росіяни, купують за 1 мільон євро громадянство острівної європейської держави, але мешкають у путінській Москві.

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції відсутня декларація Блескуна, таким чином він порушив закон України «Про запобігання корупції» бо декларацію мають подавати усі без виключення особи, уповноважені на виконання функцій держави.

Блескун власник ректрутингового агентства «Людський фактор» та фірми з виготовлення алкогольних бальзамів «Herbal Park», при цьому ці компанії не сплачують податків до бюджету держави.

У 2015 році Укрспирт продавши за заниженним цінам 178 тисяч декалітрів етилового спирту підставнив компаніям з офшорів Великобританії, дешевше офіційно встановленого розміру за $10.

Таким чином, керівництво Укрспирту до якого входив й Блескун, вкрало 33 мільони гривень, тому Національне антикорупційне бюро відкрило у 2016 році кримінальну справу № 52016000000000041, щодо зловживання службовим становищем.

Ще одна кримінальна справа № 32014110130000014 стосується виготовлення та продаж не облікованого спирту, є відвідний доказ — відеозапис з камер відео спостереження.

Тобто на державному підприємстві, робився спирт Сергієм Блескуном і його підлеглими, а потім його продавали потрібним фірмам, а гроші виводоли на свої банківські рахунки в офшори.

Детективи НАБУ також розслідують справу № 52018000000000227, згідно якого, керівництво Укрспирту продало спирт сорту «Вища очистка» фірмі «Торговий Дім Марінталь» за ціною 250 гривень за декалітр, загалом отримавши 57 мільонів гривень.

Альо ж спирт вони повинні були продавати по 336 гривень за декалітр, тому з цієї оборутки Блескун і компанія поклали до своєї кишені 20 мільонів гривень.

Сергій Блескун — це приклад того, як на посади могильників нашої економіки призначає міністр Тимофій Милованов, та є і інші персонажі цього театру кадрового абсурду, які готові торгувати інтересами України і народу — аби урвати самим, та побільше.