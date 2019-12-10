Зеленський повернувся в Україну, де його зустріла «червона лінія»

Президент України Володимир Зеленський повернувся в Україну з Парижа, де вчора відбувся саміт «Нормандської четвірки».

Відповідне фото глава країни опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Зеленський опублікував фото з вікна ілюмінатора приземлився в Києві літака, де його зустрічає почесний караул та червона доріжка, яка на знімку виглядає як велика «червона лінія».

«Повертаємося. Додому, в Україну, до дружини, до дітей», – написав глава держави.

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Скріншот: Facebook/Володимир Зеленський