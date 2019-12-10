Джокер злив листування скандального экснардепа Микитася, в якій йому купують дороге авто

Пранкер Джокер опублікував листування колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася з директором Укрбуду Олегом Майбородою. В ній останній купує автомобіль для Микитася, а також вони удвох обговорюють забудови в Києві та величезні суми грошей на них.

В опублікованій листуванні Майборода хвалиться, що для покупки машини йому навіть знадобилися довідки про доходи. А ще він просив скинути фото машини, тому що банк не вірив, за який здійснюється платіж.

Гендиректор Укрбуду пише, що якийсь Ігор сказав, що загальна вартість автомобіля складає 120 (ймовірно, тисяч доларів – 24 канал).

Крім того, забудовники спілкувалися з робочим моментам у сфері будівництва. Зокрема, Микитась просив Майбороду зв’язатися з Андрієм від Кривецкого». Тут може йти мова про Ігоря Кривецком – сірого кардинала «Свободи», який володіє бізнесом в готельній та ресторанній сферах, а також у сфері житлового будівництва.

Пізніше колишній народний депутат просив у директора Укрбуду підготувати 300 тисяч доларів завдатку на будівництво по вулиці Мічуріна (біля Михайлівського узвозу в Києві).

В кінці пранкер Джокер обіцяє, що це тільки перша частина листування. За його словами, Майборода та Микитась, крім авто і грошей, обговорювали і вибори попереднього президента Петра Порошенка.

Листування Микитася та Майбороди: дивіться фото