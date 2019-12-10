«Нафтогаз» знизив ціну на газ для українців на 13%

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» знизила на грудень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов’язань (ПСО) на 12,69%, або на 622 гривень/тис. куб. м до 4 277 гривень/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування).

Про це йдеться в повідомленні «Нафтогазу», передають Українські Новини.

«У грудні ціна на газ для споживачів, які купують газ на умовах ПСО складе 4 277 гривень/тис. куб. м. Це на 13% нижче рівня регульованої ціни, яка діяла в листопаді», — йдеться у ньому.

Відзначається, що незважаючи на те, що за результатами біржових торгів ринкова ціна на газ на українському ринку останній місяць не знижувалася, регульована ціна в грудні знизилася відповідно з заявленою вартістю розмитненого в листопаді газу.