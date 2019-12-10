Україна відправила до Південної Африки п’ять львів

Чотирьох левиць і одного самця, народжених в Україні, передали притулку для хижаків Love Lions Alive в Південній Африці. Тварин відправили літаком з міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Власники Бердянського зоопарку «Сафарі» звернулися до Благодійного фонду «Міжнародна організація Лоренса Ентоні», яка здійснює порятунок диких тварин з цирків і зоопарків, з проханням передати тварин в Африку. Львів передали заповіднику на безоплатній основі.

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«Це було гідне рішення, прийняте власниками зоопарку і тими людьми, які допомагали довести справу до кінця. Тварини будуть переселені в притулок, де зможуть вільно жити на території площею 25 га», — зазначили в міністерстві.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в ПАР леви навчилися використовувати людей і полюють за допомогою авто туристів.

За матеріалами «Українська правда»

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