Британець придумав крісло для кращого сну в польоті

Такий дизайн розрахований, в першу чергу, на економ-клас. Крісло робить політ більш відокремленим і навіть дозволяє пасажиру виспатися перед діловою зустріччю.

Нове крісло для сну в польоті придумав дизайнер Люк Майлз з лондонської компанії New Territory. Називається модель Interspace. Вперше її представили на недавньому Саміті з авіаційним інновацій, який проходив в Лондоні.

Дизайнер вирішив полегшити політ пасажирам економ-класу

Люк Майлз, засновник і головний креативний директор New Territory, три роки пропрацював в авіакомпанії Virgin Atlantic. І тому він добре знає, що необхідно літака і його пасажирам.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Дизайнер зазначив, що його колеги зазвичай орієнтують свої винаходи на бізнес-клас. І захотів зробити більш комфортними сидіння в економ-класі.

Крила для міцного сну

Крила Interspace складаються вручну. За своїм бажанням пасажир використовує одну або відразу два крила. Використання навіть одного крила забезпечує комфорт.

До речі, Люк Майлз у своїй новій моделі зробив радикальний крок, повністю подолавши підголівник. Мотивація: стільці вдома або в офісі зазвичай обходяться без нього.

Крісло з очима

За словами дизайнера, в майбутньому, ймовірно, доведеться оснастити крісло технологією розпізнавання осіб. Крило сидіння «побачить», що пасажир заснув, і автоматично відключить відтворення фільму на моніторі.

Все це – дуже тонкі технологічні інструменти, які дозволяють зробити дизайн більш чуйним, говорить Він.

За матеріалами CNN

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