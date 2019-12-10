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На Житомирщині затримали одного із засуджених, який втік з виправної колонії

10.12.2019

У Житомирській області затримали одного засудженого, який втік із виправної колонії. Про це повідомляє прокуратура Житомирської області.

“У вівторок, 10 грудня… затримано одного засудженого, який був оголошений у розшук у зв’язку із втечею із виправної колонії. Втікача затримано у селі Знам’янка Хорошівського району, де він мав намір переховуватися у своєї знайомої”, – йдеться у повідомленні.

Наразі, під керівництвом прокуратури Житомирської області проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії по встановленню та затриманню ще одного засудженого.

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