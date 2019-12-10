“Я дівчина, мені всі повинні!”

Іноді баби сходять з розуму і несуть повну нісенітницю. Коли чуєш історії на кшталт цієї, просто не віриться, що жінка може бути настільки тупий. Ось і ця історія просто не вкладається у мене в голові. Нормальна б так не вчинила.



В Ульяновську жінка у черзі на касі попросила оплатити незнайомого чоловіка її продукти. Добре, якщо б це була бездомна або реально бідна, яка не могла б дозволити собі молока і хліба. Але дамочка спочатку просила, а потім вимагала заплатити за покупки, які включали в себе ікру і коньяк.

Скандал вибухнув з неймовірними образами в бік чоловіка, мовляв через дам треба платити.І, за її словами, він зобов’язаний це зробити! Не вистачало їй тисячі рублів, щоб влаштувати собі хороший фуршет. У підсумку, після натиску з боку інших покупців, які очікували в черзі, і гніту самого чоловіка, який випав в осад з її прохання, вона дістала банківську картку і повністю оплатила покупку.

Крім того, щоб офигеть від цієї ситуації, я нічого іншого більше не бачу. Неможливо ж навіть якось виправдати таку поведінку жінки. Все, що нею рухало це самолюбство і егоїзм. Інфантилізм, який притаманний жінкам певного віку і виховання, виливається ось в таких життєвих проблемах (і не тільки). “Я жінка, і мені все повинні!”. Дамочки зразок цієї завжди бикують за життя, подавай їм все на золотому блюдечку, а якщо не даси, то «знаєш, хто ти такий!», і понеслася мова на двадцять хвилин.

Слабаки завжди таких бояться, а ті, хто посуровее, пошлють далеко і на довго. А дама буде ще дуже довго проклинати вас у себе в голові.

Ситуація дивна, безсумнівно. Але, як виявилося, що дивніше цього – можуть бути тільки ті, хто своїми коментарями в соцмережах підтримують женищну і встаю на її сторону.

«Ну якщо не вистачило і є гроші допомогти, то чому б і не допомогти. Може у неї дійсно з грошима проблема, може у неї вдома шість дітей, разок-інший варто зробити добру справу».

Серйозно? Добру справу – підкинути кэсик на коньячок і ікру? Та я впевнена, що такого мужична собі не дозволяє. Добру справу – нагодувати бездомного, бабусі оплатити продукти. Але ніяк не спонсорувати вже і так розбалувану жінку, яка може собі це все дозволити, алкоголем і ікоркою, просто тому що вона цього хоче!