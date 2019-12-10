Під Києвом п’яний чоловік сидів у палаючій машині

Під Києвом у селі Кожухівка сталася пожежа. На території дачного кооперативу «Калиновий луг» поблизу вулиці Дачна горів автомобіль «Таврія». Під час ліквідації вогню врятували чоловіка.

Дзвінок на лінію екстрених служб вступив 9 грудня о 22:17. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу ДСНС Київської області.

На місце направили рятувальників. Коли вони прибули, то з’ясувалося, що горить моторний відсік легковика. Під час ліквідації виявилося, що в машині знаходиться чоловік 1947 року народження. На щастя, він залишився живий і пожежники витягли його з автомобіля.

Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Вже в 22:31 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:35 ліквідувати. На місці працювали шість чоловік особового складу та дві одиниці техніки.