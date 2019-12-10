Тварини-зірки 2019 року

До цих тварин і комах в цьому році прийшла світова слава. Їх історії розлетілися по інтернету. Вони зібрали немислиму кількість лайків в соцмережах. Що ж, заслужили.
Перша в світі свиня-терапевт аеропорту
Терапевтична свинка Лілу працює в бригаді тварин-терапевтів міжнародного аеропорту Сан-Франциско.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
В кепці пілота і з яскраво-червоним манікюром на копытцах, вона забезпечують пасажирам спокій і впевненість. До речі, більша частина терапевтичної команди – собаки. Але Лілу відчуває себе серед них.
Кози, які врятували бібліотеку
Ці 500 кіз заслуговують поваги. Адже в жовтні вони врятували Президентську бібліотеку Рональда Рейгана від лісової пожежі в передмісті Лос-Анджелеса. Бібліотека найняла півтисячі кіз ще в травні. І вони поїли легкозаймисті кущі, які росли навколо бібліотеки. Через що утворилася просіки поширення вогню зупинилося, і пожежники встигли його загасити, перш ніж він досяг будівлі.
Коники, налякали Місто Гріха
У липні на Лас-Вегас обрушилися полчища сарани. Їх міграція була викликана вологою зимою. Деякі готелі в популярних туристичних районах відключали світло, намагаючись запобігти вторгнення комах.
Співаючий кіт Аляски
Спів рідкісного тихоокеанського північного правого кита було записано в червні. Дослідники припустили, що це пісня любові. Її задокументували в Беринговому морі біля узбережжя Аляски.
Сама сердита кішка інтернету стала знаменитою і померла
Кішка Grumpy Cat , що полюбився мільйонам користувачів соцмереж, знялася для обкладинок журналів, в телевізійній рекламі і навіть у власному фільмі «найстрашніше Різдво сварливою кішки». Однак слава не врятувала її від смерті. Кішка померла у віці 7 років від інфекції.
За матеріалами Reuters
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