Сім’ям жертв пожежі в одеському коледжі виплатять по 100 тисяч гривень

По 100 тисяч гривень одноразової грошової допомоги отримають сім’ї загиблих при пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

«Доручив виділити 2 млн 240 тисяч грн для одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих та особам, постраждалим в результаті пожежі в коледжі в центрі Одеси. Сім’ї загиблих отримають 100 тисяч грн», — написав губернатор.

За його словами, постраждалі з травмами середнього ступеня тяжкості отримають по 50 тисяч грн, а отримали легкі травми — по 10 тисяч грн.

«Гроші будуть виділені найближчим часом. Виділення коштів покладаю на департамент соціальної та сімейної політики Одеської ОДА», — написав Куций.

За його даними, на ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч грн з резервного фонду. Додатково ще повинні бути виділені кошти від Кабінету міністрів та обласної ради.

Куций запевнив, що всі госпіталізовані забезпечені медикаментами і повідомив, що припинений в коледжі учбовий процес відновлять з наступного понеділка.

Загиблий пожежний Сергій Шатохін. Фото: facebook.com

Загибла викладач Ганна Бортюк. Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Також губернатор пообіцяв, що сина загиблого рятувальника Сергія Шатохіна переведуть на бюджетну форму навчання.

«Дмитру всього 18 років, він навчається в Одеському професійному ліцеї морського транспорту з професії «Матрос. Моторист»… Всі діти загиблого пожежника Сергія Шатохіна і викладачки Анни Бортюк повинні навчатися на бюджетній формі освіти. Тому що їх батьки віддали своє життя заради учнів коледжу, яких вони врятували з вогню», — написав Куций в соцмережі.

За його словами, він сам виступив з цією пропозицією, і «всі присутні, серед яких були і представники Кабінету міністрів, підтримали мене».