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78 камер в штанях: у «Борисполі» затримали контрабандиста-невдаху, який намагався нелегально провезти в Україну партію iPhone

10.12.2019

В аеропорту «Бориспіль» викрили громадянина України, який намагався нелегально перевезти через кордон партію новеньких одинадцятих айфонів.

Сучасні ґаджети контрабандист-невдаха заховав у штанях та закріпив ременем. Всього під одягом 51-річного українця, що прилетів з Дубаю, знайшли 26 телефонів iPhone. Понад дозволену кількість смартфонів у порушника вилучено.

Загальну вартість контрабанди гаджетів оцінили у 30 тисяч доларів США, повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби.

Прикордонники показали оперативне відео.

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