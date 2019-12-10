Після пожежі в коледжі закривають відразу чотири школи в Одеській області

Після масштабної трагедії в згорілому одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де, як з’ясувалося, не працювала пожежна сигналізація, у всіх навчальних закладах комунальної форми власності в Одесі пройдуть навчання з пожежної безпеки.

Відповідний наказ видано керівником департаменту освіти і науки Одеської міськради.

«Для кожного учня проведуть інструктаж, покажуть всі виходи і розкажуть, як користуватися покажчиками на стінах. У щоденнику дитини з’являться дві пам’ятки: що робити у разі пожежі і куди рухатися з різних куточків школи у разі пожежі. Їх відпрацюють з дитиною в школі, а батьків ознайомлять з пам’яткою на зборах, щоб вони повторили з дітьми вдома. Тренуватися будемо весь тиждень, після чого перевіримо. Щоб не виводити дітей роздягненими, тренування будуть організованими (коли дітей одягнуть) і ситуаційними — зі зборами в конкретному коридорі школи без виходу з неї», — повідомила директор департаменту освіти і науки міськради Олена Буйневич.

Вона підкреслила, що за розпорядженням президента у навчальних закладах пройдуть перевірки спільно з фахівцями ДСНС.

ПП, подібне одеському, може статися де завгодно

Як повідомив начальник регіонального главку ДСНС Віктор Федорчак, остання перевірка в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі проводилася в 2014 році. Тоді були виявлені порушення, директору виписаний штраф та розпорядження про їх усунення. Однак директор незабаром звільнився. З тих пір перевірки не проводилися.

З 16 грудня в Овідіопольському районі Одеської області (одному з тих, що близько розташовані від обласного центру) з-за відсутності пожежної сигналізації припинять працювати, за рішенням суду, чотири школи: дві в Великодолинском та по одній в Мар’янівці та Калаглии. У них навчається близько 2000 дітей. Про це повідомив в. о. голови Овідіопольської районної адміністрації Ігор Ільченко.

«В районі залишилося 14 шкіл (було 24). За попередніми підрахунками, на приведення однієї школи до норм протипожежної безпеки необхідно 2-3 млн гривень.

Тобто для встановлення систем протипожежної безпеки в школах району необхідно витратити понад 30 мільйонів. 11 дитсадків — ще 20 мільйонів гривень. Установи культури, музичні школи, інші аналогічні об’єкти (всього понад 30) — ще 30-40 мільйонів. Це з урахуванням того, що дефіцит коштів районного бюджету становить кілька мільйонів гривень. Про наступний рік взагалі мовчу.

Неможливо самостійно виправити ситуацію, яка не вирішувалася багато років. Але і перекладати відповідальність на вчителів/завгоспів/двірників і пожежних я не хочу.

Звертаюся до Олексія Гончаруку, прем’єр-міністру України та голові Одеської ОДА Максиму Куцому з проханням знайти можливість і надати кошти районного бюджету на приведення всіх закладів масового перебування дітей до норм пожежної безпеки. Офіційні листи, а також проектно-кошторисні документи та експертизи за вищезазначеним навчальним закладам ми підготували», -заявив Ільченко.

Він зазначає, що ПП, подібне одеському, може статися де завгодно. В Україні переважна більшість навчальних закладів, закладів охорони здоров’я або будь-яких інших з масовим перебуванням людей і не відповідає усім протипожежним нормам.

«Повірте, це стосується і будівлі районної державної адміністрації та адміністрації будь-якого селищної ради, і навіть будинків ДСНС, — підкреслює Ільченко. — Можливо, в обласних центрах ситуація виглядає краще, але трохи від’їхавши від центру, будемо мати однакову картину.

Ми отримали у спадок велику кількість об’єктів, які збудовані понад 40-60 років тому. Привести ці будівлі в порядок буде коштувати набагато більше, ніж побудувати нові. Але коштів на це бюджетами не виділяється.

Знає чи прем’єр-міністр, що заклад, де сталася трагедія, підпорядкований Міністерству освіти і відповідальність за нього лежить виключно на міністерстві? Звичайно, знає. Заклав Кабмін на 2020 рік кошти на заходи протипожежної безпеки на об’єкти, які підпорядковані профільним міністерствам? Впевнений, що ні. Але голови летять у пожежників і держслужбовців ОДА.

Не стали чекати чергових перевірок освітніх установ працівниками ДСНС, оскільки ми це вже проходили і акти про закриття шкіл та садочків маємо. Провели нараду. На сьогоднішній день офіційно закрито 4 навчальних заклади в Овідіопольському районі. Офіційно — значить, є рішення суду про закриття такої установи. Фактично, треба закрити всі! Працюють ці заклади зараз? Природно, адже «повинен йти навчальний процес».

Класний аргумент, коли йдеться про життя дитини. Але в умовах «великої» реформи децентралізації, ми вже маємо відсутність харчування у школах, палива для автобусів, коштів на опалення в цих закладах…

Закрити взагалі всі школи району і залишити дітей вдома — також погана ідея, погодьтеся.

Не обманюючи суспільство, визнаючи повну відповідальність за свої слова, можу сказати, що це національна проблема, вирішення якої лежить далеко за межами можливостей голови рай – або ж обладміністрації. Проблему необхідно вирішувати комплексно, а не стратити чиновника, в повноваження якого управління цим об’єктом не входить».

Тим часом регіональний главк ДСНС звернувся з позовами до суду, вимагаючи негайно відключити від електропостачання і обмежити доступ в 10 будівель Одеського національного медуніверситету та 17 будинків у житловому масиві «Райдужний» (позов пред’явлений до ЖКС «Райдужний») до усунення порушень правил пожежної безпеки. Ще один позов поданий проти «Торгового дому «Привоз».

Главк вимагає знеструмити будинку № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7б, 7, 8, 9/1, 10а, 10б, 10, 11, 11/1, 11/2 в «Райдужному» і не пускати в них мешканців. Аналогічні заходи вимагає вжити щодо будівель Одеського національного медуніверситету за адресами: Валіховський провулок, 2, 3, 3а; вулиця Мечникова, 2, 32; вулиця Пастера, 2; Пишоновская, 1; Тіниста, 8; Ольгиевская, 4, 4б.

«Рятувальники гасили вогонь голими руками»

Поки ж, у вівторок, 10 грудня, в мережі з’явилося відео, на якому відображено, як в цей день бригада одеських рятувальників прибула на гасіння пожежі в магазині. В самому центрі міста, на перетині вулиць Рішельєвській і Малої Арнаутської, в декількох кварталах від вигорілого будівлі ліцею. Загоряння в магазині довелося ліквідувати з дірявого пожежного рукава (шланги), вода лилася на вулицю.

На щастя, ніхто не постраждав. Працівники магазину стверджують, що причиною пожежі стали «якісь неполадки з електропроводкою».

Нагадаємо, що під час робочої поїздки прем’єр-міністра до Одеси 7 грудня голова ДСНС Микола Чечоткін запевнив, що пожежники ні в чому не потребують. Проте волонтери, які в перший же день трагедії в коледжі взялися допомагати рятувальникам, тушившим пожежа більше доби, повідомляли про брак рукавиць, взуття та устілок. Тоді ж спостерігали кілька розривів пожежних шлангів, що говорить про їх зношення.

Активісти стверджують, що рятувальники їздять на застарілих і неекономічних автомобілях ЗІЛ-130, які споживають до 50 літрів бензину на 100 км шляху. Нагадаємо, під час гасіння пожежі в коледжі на Троїцькій пальне закінчувалося, спецавтомобілі довелося заправляти по ходу операції.

У волонтерів виникає логічне питання: «Скільки виділяється коштів ДСНС і куди вони йдуть? Куди йдуть гроші, постійно виділяються на потреби рятувальників міською, обласною владою та спонсорами?»

Депутат Одеської міськради Ганна Позднякова направила офіційний запит, щоб з’ясувати, на що витрачаються щорічні дотації з міського бюджету на допомогу Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Депутат нагадала, що кілька років тому керівництво облГСЧС просило у міста гроші — але не на купівлю нового обладнання, а на нову машину представницького класу для керівника служби.

На думку Анни Позднякової, під час масштабної пожежі 4 грудня рятувальники були не забезпечені спецзасобами і гасили вогонь «буквально голими руками».

«Я бачила недолік кисневих масок. Шланги, які подавали воду нагору, періодично рвалися від тиску або старості. Спецформа на пожежників була несучасною… Не було надувних конструкцій або ковдр, щоб ловити людей, що стрибають з вікон, не було термоодеял для постраждалих. У рятувальників немає навіть вишок, які дозволили б їм працювати на висоті 6-7-го поверхів. Дві вежі, які піднімали пожежних на дах, були надані містом, тому що у пожежників немає вишок потрібної довжини», — розповіла Позднякова.

Мабуть, тому, вважає депутат, під час гасіння пожежі в одеському коледжі постраждало таку кількість рятувальників — 7 осіб, це кожен десятий із задіяних.