ДБР відкрило справу проти Порошенка з-за Мінських угод — юрист Портнов

Державне бюро розслідувань (ДБР) сьогодні почало кримінальне провадження за фактом державної зради екс-президентом Петром Порошенком при підписанні Мінських угод.

Про це юрист Андрій Портнов повідомив в Telegram.

Фото: t.me/PortnovUA

Справа в тому, що екс-глава держави ееще в 2015 році перейшов всі «червоні лінії», які він зараз креслить Володимиру Зеленському. Це проведення виборів на Донбасі до повернення кордону, особливий статус Донбасу з внесенням до Конституції і багато інші норми Мінська-2.

Все це майже чотири роки тому погоджував з Путіним, Олланд і Меркель особисто Порошенко. Парадоксально, але зараз він звинувачує Зе в спробах реалізувати те, під чим сам же і підписався. І загрожує Зеленському майданом, звинувачуючи у зраді.

Раніше було опубліковано заяву Портнова в ГБР про держзраду Порошенко.