У Києві влаштували переполох через «викрадення» дитини: стали відомі подробиці

У мережі повідомили, що в центрі Києва, на вулиці Хрещатик, 10 грудня викрали і відвезли в невідомому напрямку дитини. У поліції незабаром заявили, що інформація про викрадення не підтвердилася.

Про інцидент написало видання «Інформатор» з посиланням на власні джерела. Заявлялося, що в місті ввели оперативний план «Перехоплення».

Це нібито сталося неподалік від спеціалізованої середньої школи №53. Журналісти писали, що дівчинку 12 років відвезли на Volkswagen Multivan чорного кольору, ймовірно, у бік Оболоні.

У поліції уточнили, що копи отримали інформацію про «викрадення» близько 15:30. Співробітники карного розшуку встановили, що з дитиною все добре.

«В школу приїхали водій і охоронець сім’ї і забрали дівчинку, щоб відвезти її на заняття з плавання. В даний час дитина знаходиться з охоронцем», – пояснюється в заяві.