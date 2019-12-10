Як відзначити Новий рік без шкоди для природи

До новорічних свят у Київ завозять 500-700 тисяч ялинок і молодих сосен. Більше 20 тисяч залишаються непроданими і викидаються відразу. Такі дані озвучила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона підкреслила, що в підсумку всі зрубані дерева опиняються на звалищах.

«Всеукраїнська екологічна ліга вже протягом 20 років виступає проти вирубки дерев у передноворічний період. Вони максимум 10 днів стоять, а потім вже нікому не потрібні, потрапляють на звалища…», – каже еколог.

Українцям, які виступають за дбайливе ставлення до природи, Тетяна Тимочко порадила альтернативні варіанти прикраси будинку: «новорічні букети» з хвойних гілок або штучна ялинка.

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«Живі гілки могли б заготовляти лісгоспи, гілок повно у всіх лісах. Це не зашкодить навколишньому середовищу, а люди отримають прикраса… А штучні ялинки служать і 10, і 15 років. Адже головне – не висота або «пухнастість» дерева. Атмосферу свята створюють стосунки між людьми. Разом робити іграшки, приділяти дітям більше уваги – ось що по-справжньому зігріває», – нагадала вона.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в заповіднику Нідерландів дозволили безкоштовно рубати ялинки до Різдва. Національний парк Де Хоге Валюве в Нідерландах придумав спосіб очистити територію від зайвих хвойних дерев.

За матеріалами «Оглядач»

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