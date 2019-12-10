Рятувальники попередили про тумані, який накриє майже всю Україну

Густий туман очікується у Києві ввечері у вівторок, 10 грудня. Про це повідомляє ГУ ДСНС в Києві на своїй сторінці в соцмережі з посиланням на Укргідрометцентр.

У повідомленні уточнюється, що накриє туман столицю у вівторок ввечері і затримається до середовища.

“Увага! Попередження про туман в Києві. За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру в Києві увечері 10 грудня, вночі та в першій половині дня 11 грудня туман, видимість 200-500 м. (1 рівень небезпеки, жовтий)”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що аналогічна ситуація буде відзначатися на більшій частині України, повідомляє Укргідрометцентр.