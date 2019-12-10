Гончарук позбувся звання самого молодого прем’єр-міністра у світі

У вівторок, 10 грудня, в парламенті Фінляндії обрали прем’єр-міністром заступника голови провідної правлячої Соціал-демократичної партії, міністра транспорту і зв’язку Санну Марін (Sanna Marin).

Вона стала наймолодшою серед обраних діючих прем’єрів у світі. До цього часу вважався прем’єр України, 35-річний Олексій Гончарук. “За” нього проголосували 99 депутатів, проти 70.

Марін стала третім прем’єр-міністром жінкою з 75 своїх попередників. За останніми опитуваннями вона була найпопулярнішим кандидатом у прем’єри в історії країни. Марін пообіцяла партії, що поверне їй популярність, яка останнім часом дещо знизилася.

Марін виступає проти вступу країни в НАТО, вважає важливими напрямками майбутнього уряду вирішення екологічних та кліматичних проблем, а також збереження традиційних сімейних цінностей.

Марін починала свою трудову діяльність продавцем у магазині Sokos в місті Тампере. Магістр в галузі управління, заступник голови Соціал-демократичної партії. Живе у вільному шлюбі, у неї 2-річна донька.

Марін замінить на посту глави уряду Анти Рінне (Anti Rinne), який 3 грудня подав президенту прохання про відставку і яка була прийнята в той же день. Разом з ним у відставку пішов і весь уряд. Ниинисте попросив кабінет міністрів продовжити роботу до призначення нового уряду.

Рінне після відставки претендує на посаду віце-спікера парламенту, голосування по його кандидатурі відбудеться в середу.

У неділю Рінне повідомив, що він провів переговори з парламентськими партіями і всі п’ять політичних організацій, що складали колишню коаліцію, погодилися увійти в новий правлячий союз. Тобто новий уряд під керівництвом соціал-демократичної партії сформують партії Центру, “Зелені”, Союз лівих і Шведська народна партія, нагадав він. Рінне також зазначив, що нова коаліція готова працювати з виконання програми колишнього уряду.

Голосування за нового складу уряду відбудуться 17 грудня. За даними ЗМІ, в ньому будуть зроблені незначні зміни, до його складу увійдуть 12 жінок та 7 чоловіків.