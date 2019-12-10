Зарплати в Україні можуть наздогнати зарплати у Польщі через сім років, – прогноз Мінекономіки

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що через 7 років рівень зарплат в Україні може наздогнати рівень зарплат у Польщі.

За його розрахунками, для того, аби така ситуація з рівнями оплати праці в Україні та Польщі відбулася, щороку реальна зарплата в Україні має зростати на 20% швидше, ніж вона зростає у Польщі, — передає Громадське.

«Вісь простий розрахунок — сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази більша. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% в рік, то за 7 років ми збільшимо зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 рази. Тобто, зрівняємо зарплати», — заявив Милованов.

Водночас міністр визнав, що наразі рівень зарплат в Україні суттєво відстає від рівня оплати праці у сусідній Польщі. Разом з тим, у 2018 році зарплати українців зросли в реальному вимірі на 29,2%, у тій годину як польські — на 8,1%.