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Відразу після зустрічі з Путіним: «Слуга народу» зареєструвала зміни в закон щодо статусу Донбасу

10.12.2019

Керівники фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроект, який вносить зміни в закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Зокрема, документ під номером 2569 ініціювали голова фракції Давид Арахамія і його перший заступник, за сумісництвом голова партії Олександр Корнієнко.

Текст законопроекту поки не з’явився на сайті парламенту, однак мова в ньому, по всій видимості, буде йти про продовження терміну дії закону, який закінчується 31 грудня.

Зазначимо, пролонгація закону стала однією з домовленостей, до якої прийшли на саміті 9 грудня лідери «нормандської четвірки».

При цьому президент Росії Володимир Путинна на переговорах зажадав закріпити в Конституції України особливий статус Донбасу.

 

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