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Запобігти кліматичній катастрофі Землі можна за $2,5 трильйонів

10.12.2019

Аналітики назвали ціну, яка запобіжить на нашій планеті кліматичну катастрофу.

За підрахунками фахівців, заходи щодо зміни клімату на Землі обійдуться в 2,5 трильйона доларів, йдеться в дослідженні страхової компанії Euler Hermes.

Перш за все, величезні фінансові вливання знадобляться в енергетичному секторі — близько 900 мільярдів доларів.

Також фінансів зажадають виробництво сталі (300 мільярдів доларів) і повітряний і морський транспорт (55 мільярдів).

Фахівці вважають, що якщо на планеті викид парникових газів буде відбуватися в тому ж обсязі, що і зараз, то до кінця XXI століття значно збільшиться кількість природних катаклізмів.

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