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Під час новорічного параду 21 грудня у центрі Києва буде обмежено рух

10.12.2019

У суботу, 21 грудня у центрі столиці пройде Новорічний Borjomi парад. У зв’язку з цим з 13:30 до 16:00 буде заборонено рух транспорту на вулиці Володимирській від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Київської міськдержадміністрації (КМДА).

Відзначається, що під час монтажу / демонтажу святкової платформи і спеціального огородження параду заборонять паркування:

  • 21 грудня з 00:00 до 15:00 – на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України імені Тараса Шевченка та на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.
  • з 7:00 20 грудня по 23:30 21 грудня – на вул. Володимирській (від перетину з бул. Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївській), вздовж непарної сторони бул. Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківська до перетину з вулицею Володимирською).

Театралізоване дійство триватиме з 14:00 до 16:00 за маршрутом від перехрестя вулиць Льва Толстого і Володимирською до Софійської площі.

Відзначається, що глядачів та учасників чекають святкові колони і платформа, яскраві костюмовані герої, музика, танці. Крім того, прийшли в креативному вбранні учасники отримають призи.

Нагадаємо, що Новорічний Borjomi Parade відбудеться 21 грудня 2019 року. 12:00 – 14:00 збір учасників 14:00 – 16:00 святкова хода, місце проведення – перехрестя вул. Володимирської з бул. Тараса Шевченка (старт параду) – вул. Володимирська, 23 (фініш параду).

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