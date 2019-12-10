У базу «Миротворця» потрапив чоловік, який кидав яйця у Порошенка

«Миротворець» вніс в свою базу даних львів’янина Андрія Самошкіна, який кидав яйця з зеленкою на сцену під час виступу екс-президента Петра Порошенка на Майдані.

На сайті вказано, що Самошкін влаштував провокацію під час мирної акції і влучив яйцем у колишнього в’язня Кремля Володимира Балуха, який стояв біля Порошенко.

На відео видно, що після виконання гімну України у екс-президента полетіло одне яйце і ледь не потрапив у Марину Порошенко. Другий «снаряд» зупинив рукою Балух, щоб яйце ні у кого не потрапило.

«Воно (Самошкін — ред.) знало, що кидає в бік колишніх в’язнів кремлівських щурів, які пройшли нелюдські тортури російського агресора і повернулися на Батьківщину, за яку і терпіли ці тортури і не змінили і ні на краплю не засумнівалися в Україні та українському народі», — йдеться в повідомленні «Миротворця».

Самошкіна затримали учасники віче і передали правоохоронцями. У нього на плечі був накинутий червоно-чорний прапор. Відбувся львів’янин штрафом за хуліганські дії.

За даними Миротворця, Самошкину — 34 роки і він є активістом громадської організації «Промінь Нації». Також він працює в информресурсе «Правовий контроль Україна». Раніше там працювала помічниця пропагандиста Анатолія Шарія.

У коментарі виданню «Країна» Самошкін розповідав, що він займається підприємницьким бізнесом і живе в Києві. На західній Україні у нього залишилася сім’я.

Він зізнався, що хотів «провести люстрацію» Порошенко, але підібратися до сцени не зміг, тому пішов в магазин, купив яйця і накачав їх через шприц зеленкою.

«Я вважаю, що це була вдала акція. Я не цілився саме в Порошенко — я їх всіх (тих, хто був на сцені, — ред.) вважаю зрадниками, яйце летіло у всіх них. З 2014 року вони нічого не зробили і тільки погіршили становище України», — заявив Самошкін.

Нагадаємо, що перед самітом «нормандської четвірки» в Києві відбулося віче «Червоні лінії». Його метою було нагадати президенту Володимиру Зеленському про «лініях», які не можна переходити.