Розведення сил по всій лінії, як хотіла Росія, не буде — міністр оборони України

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, як хотіла Росія, не буде.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Україна показала всьому світові, що буде боротися за повернення своїх територій, в тому числі на дипломатичному фронті.

Ніяких поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни.

Позиція заявлена, позначені пріоритети, визначені наміри«, — йдеться в повідомленні.

Загороднюк повідомив, що на зустрічі в «нрормандском форматі» сторони домовилися про трьох нових ділянки розведення до березня.

«Розведення по всій лінії, як хотіла Россі, не буде.

Важливий момент: ці три ділянки повинні стати гуманітарними зонами, які дозволять облаштувати переходи і переїзди і поліпшити життя людей в зоні розмежування.

Тепер повинні визначити оптимальні варіанти. І у нас буде час на підготовку«, — розповів міністр.

Також Загороднюк зазначив, що будь-які переговори вимагають ретельної підготовки.

«Процес не буде швидким. Велика ймовірність зриву домовленостей на кожному з етапів, але є прогрес: працюємо над поверненням бранців, створенням нових пунктів перетину.

Давайте також вміти оцінювати наші перемоги, а не лише поразки«, — підкреслив він.

Крім того, міністр повідомив, що в ході вчорашніх переговорів у «нормандському форматі» була створена позиція для проведення подальших переговорів, основою якої є територіальна цілісність України і принцип «безпеку, суверенітет і територіальна цілісність — в першу чергу».