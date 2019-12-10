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Разумков підписав закон, який передбачає реформу ДБР та звільнення Труби

10.12.2019

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон, який передбачає перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідна інформація з’явилася на сайті ВР.

Так, законопроект 2116 допускає перезапуск ДБР, а це означає звільнення глави відомства Романа Труби і його заступників.

Також після реформи Держбюро перестане бути центральним органом виконавчої влади, а державним правоохоронним органом. Таким чином, якщо на даний момент керівник ДБР та його заступники призначаються за результатами конкурсу, а всі важливі рішення вони зобов’язані приймати разом, то завдяки законом директор ДБР сам призначає собі трьох заступників і визначає їх обов’язки.

Зазначимо, що додатково закон встановлює парламентський контроль над діяльністю ДБР, а Верховна Рада раз на рік заслуховувати звіт директора відомства про результати його діяльності. За підсумками обговорення депутати затверджують звіт і визнають роботу директора ДБР задовільною або незадовільною — а це підстава для звільнення. Крім того, принаймні, третина складу ВРУ (150 нардепів) можуть у будь-який момент ініціювати позачерговий звіт директора Держбюро.

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